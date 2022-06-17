看準居家用餐趨勢再起，台南晶英酒店與在地麵食料理專門店「小覓秘麵食所」、以及掌握優質食材來源的「覓秘事業有限公司」，三方將因疫情閒置的廚房與餐廳量能，轉型成為雲端廚房，透過策略聯盟方式共創循環經濟，本次合作冷凍宅配「美食百寶箱2.0」，簡易加熱即可輕鬆上桌，堪稱是「零廚藝媳婦救星」。

台南晶英酒店總經理李靖文表示：「現代人逐漸改變飲食習慣，餐飲消費型態轉向個人化與便利性，透過與異業結盟以物超所值的美味迎合客人生活所需，並藉由飯店在餐飲、數位行銷與電商經營卓越的成效，讓聯名的美食百寶箱更具競爭力，在即食料理包這塊紅海，闖出市場白地」。

台南晶英酒店表示，位於台南藍晒圖文創園區的「小覓秘麵食所」是主打義、台式麵食的文創餐廳，以新式料理菜單加上創新擺盤，深得年輕饕客喜愛，兩年前適逢疫情宅食經濟崛起，小覓秘轉而將店中美味鎖入袋內，積極研發即食料理包來尋求生機，另一方面也請擁有專業真空設備的「覓秘事業有限公司」作為「雲端廚房」，協助在地食材選購與烹飪來擴大產能。

「美食百寶箱2.0」首款推薦黑金蒜頭燉雞翅腿，選用優質蒜頭自然發酵熟成，營養素豐富，口感彷似龍眼乾軟Q，用這種風靡日本的養生黑蒜頭熬煮雞湯，湯甘味醇，清爽不膩口、另一款四神胡椒豬肚雞腿則是將傳統辦桌菜演繹成單人份精緻麵食，帶有胡椒辛香的濃郁雞湯，配上彈牙的豬肚與鮮嫩雞肉，是可以潤肺生津的食補佳餚、紅燒大塊牛肉麵精選老饕級帶筋牛頰肉，熬湯時加入花椒、八角等多種香料，將充滿膠質的厚切肉塊慢燉至軟嫩入味。

除了上述非常「台」的滋味外，另有泰式酸辣豬梅花以及韓式泡菜豬棒腿兩款異國美食，前者用特製酸辣醬，加入椰漿與羅望子泥製成紅艷酸辣湯頭，香氣十足相當開胃、後者則是用獨家醃製韓式泡菜熬煮湯底，與肉質綿密細緻的豬棒腿齊下肚，讓人一吃就上癮。

台南晶英「美食百寶箱2.0」五款冷凍調理包皆附日式拉麵、刀削麵或寬扁麵條，每餐平均只要199元，就能享受不同於市面上的極品湯麵，盒中還貼心準備覆熱指引讓零廚藝食客也能輕鬆加工，無論是外出露營或是填飽宵夜時光都是最佳選擇。