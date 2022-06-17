新興毒品毒害青少年，疫情期間檢警積極掃蕩，已獲初步成果。據台灣高檢署統計，今年1至4月吸食PMMA（超級搖頭丸）致死案件，僅有4人，已大幅減少，法務部說，高檢署鑑於暑假將至，近日將規劃第7波「安居緝毒」專案，擬鎖定社區型毒販、邊境走私毒品、網路巡邏查緝、並專案查緝嚴查安非他命類毒品。

高檢署說，PMMA（副甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine）為二級毒品，中樞神經興奮劑，毒性超過搖頭丸、甲基安非他命4倍，50毫克就有中毒可能，號稱「死神」。施用會神智不清、全身抽搐、大吼大叫，手腳亂踢，致死率極高。

PMMA自2019年開始在年輕族群流行，不少年輕人甚至合併笑氣施用，致死率極高。據法醫所資料，2019年10至12月吸食PMMA死亡34人，光12月1個月內就死28人，達到高峰，最年輕僅17歲。

法醫所統計，包括PMMA在內的新興毒品致死案件，2020年全年合計143件為最高峰，去年死亡案例85件，已大幅減少58件。而今年1月至4月PMMA死亡案件更下降僅4人。

法務部表示，今年1至4月全國查獲毒品高達3840公斤，已超過去年查獲毒品量3551.公斤，其中毒品先驅原料最多佔44％，台灣高檢署近日將規劃推動第7波安居緝毒專案，持續強力壓制新興毒品的氾濫，並加強大麻及網路毒品犯罪查緝。

高檢署指出，高檢署將指揮警調持續執行「安居緝毒」專案、打擊社區型毒販打擊、邊境走私毒品、網路巡邏查緝、以專案查緝嚴查安非他命類毒品，並建立校園、軍中、偏鄉毒品通報網及社區反毒通報網。

另高檢署將以「科技化緝毒」，採取數位採證、網路爬蟲程式在網站上蒐尋跟毒品有品的資訊嗎，並建立毒品資料庫，擬將製毒人口建檔列管，一旦出入境將即時警示與通知。

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