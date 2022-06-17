行政院長蘇貞昌昨(16日)在行政院會表示，在全體國人配合努力下，台灣不僅防疫做得好，經濟表現亦同樣亮眼，政府將秉持「正常生活、積極防疫、穩健開放」的原則持續滾動檢討。對於蘇的說法，有網友卻認為「是不是兩個台灣兩個世界？到底好在哪？你要不要去看看民間有多苦，減班減薪物價上漲」。

蘇貞昌昨在行政院會聽取衛生福利部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告後表示，在全體國人配合努力下，台灣不僅防疫做得好，經濟表現亦同樣亮眼，5月出口達420.8億美元，創連續23個月正成長；他說，為持續做好防疫工作，請衛福部持續注意中重症醫療照護量能、提高國內疫苗接種涵蓋率，同時也請相關部會盤點整備邊境放寬管制後的相關因應措施。

對於蘇貞昌的說法，不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下討論，已有超過百則留言，有人批「到底有多冷血，不只很多孩子走了，而是很多人的親人走了」、「從一開始的缺疫苗、缺新冠用藥，到現在的缺快篩劑，防疫破口被自家人捅出幾次？」「好不好不是你說的算」、「請問蘇院長是住在外太空嗎？」、「又再騙自己」、「哈哈哈哈哈，這笑話好笑」。