衛福部食藥署公文。（縣府提供）

花蓮縣政府獲企業捐贈6700組唾液快篩（每組2劑），計畫今（17）天在13鄉鎮戶政事務所提供0到2歲幼兒家長免費索取，不過因唾液快篩未獲國內EUA核可，衛福部發文認為可能違法要求不可發送。縣長徐榛蔚深夜臉書貼文痛批「全世界都在搶救人命為優先」，衛福部卻發專文禁止，認為「孩童無辜」，將持續與中央溝通。

花蓮縣政府也發出快訊，「縣府於6月16日下午5時25分接到衛福部專文，禁止花蓮縣政府發放快篩試劑。請鄉親先別前往戶政事務所領取快篩試劑。縣府也持續努力和中央溝通，請鄉親見諒。」

徐榛蔚臉書貼文，「16日下午5時25分我們接到衛福部專文，禁止花蓮縣政府發放快篩試劑」、「我們感到非常遺憾」、「孩子們，何辜？」徐並呼籲家長「先別前往戶政事務所領取快篩試劑」，縣府會持續努力和中央溝通，並在貼文向衛福部隔空喊話「希望中央，能憂以民憂，樂以民樂」。

依據衛福部食藥署公文指出，縣府擬發送的「Axialhealth V200」，傳出未經專案製造或輸入核准，若經調查確認這批產品未經核准而製造、輸入、販賣、供應、轉讓等，必須依醫療器材管理法第62條規定辦理；衛福部要求縣府提供產品內外包裝、說明書、批號及數量、卡匣型態之照片，及供貨來源與單據等資料或紀錄，在釐清產品合法性前，暫停發送。

根據衛福部公告，目前國內專案核准輸入可在台販售的3款唾液快篩，包括易可安、卜公－舒快版及福吉美，縣府發送的「Axialhealth V200」未在食藥署緊急使用授權（EUA）核准名單內。

衛生局長朱家祥曾於15日的縣府疫情記者會表示，這款快篩在英國設計、德國製造、馬來西亞組裝，雖未獲得食藥署EUA，但通過歐盟認證。獲捐贈時，衛生局已經詳加查核把關，認為這款唾液快篩「沒問題」。