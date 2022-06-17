中華電信總經理郭水義15日出席工商時報與中華電信合辦的「智慧5G ESG論壇」時，以「永續ESG 轉型新契機」為主題，郭水義引用微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates Gates)提到，因應未來ESG，如果碳排不歸零，你我所擁有的一切終將歸零，強調解決淨零碳排議題要用科技的手段及方法。

郭水義表示，淨零轉型不會有人懷疑、而且是勢在必行，去年全球超過3,070萬人無家可歸，其中三千萬人受到天然災害傷害。根據調研資料顯示，聯合國在巴黎氣候峰會達成維持升溫1.5度c的共識目標，全球去碳速度可能還要加速5倍，台灣必須加速在能源轉型，才能達到升溫只到1.5％的目標。

愈來愈多國家倡議淨零，郭水義說，2017年承諾淨零國家才3％，去年已達到78％承諾淨零，並且相信在地球村成員全力支持下，很快就會來到，整個來說，全世界正在全面往前推動。

企業界響應淨零不落人後，全球重量級企業也紛紛加入淨零碳排行列，截至2021年9月已有超過3,000家企業加入淨零賽局，其中ICT業者已有40％重量級業者加入，電信業者也有33％宣布淨零承諾，各界努力用科技的方法達到淨零碳排。郭水義強調，國內有工研院加持，台灣推動淨零轉型將可以站在全世界最前端，因為ICT就是台灣的強項。

台灣已擬定出2050淨零五大減碳路徑，分別從建築、運輸、工業、電力及負碳技術著手，同時擬定四大策略兩大基礎邁向淨零目標。

郭水義表示，淨零轉型是一個新契機，商機只是一部份，新的契機代表的，不只是商機及獲利，更要重視永續包容及成長，以台積電為例，台積電過去30年，前十年求生存、第二個十年求成長及成為世界級企業，最後就是追求永續發展，從企業經歷過程，要把包容及永續成長當做是成長的必要前提，沒有包容永續就不會帶動成長。

永續發展可能會帶來投資，但郭水義強調，他不會當成是成本，因為永續還會帶動新的工作及生產力，如同AI帶來的影響，AI有三大元素，郭水義解讀為3+2元素，資料是靈魂，加上人才及中華電信5G網路，3+2整體做出來的東西就可以改變未來。

因此，永續發展大家所共同投入的不只是投資，就像AI不是來取代人類工作，儘管AI會取代基礎勞動工作，但應該當成是好幫手，透過教育提升及技能訓練，讓地球村成員做更多有意義的事，而不是機器人就可以操作的工作，共同以5G結合IoT打造未來的大方向，應該是可以共同期待的。 永續發展同樣也有正循環也有負循環，永續是成本或投資?在於視野，負循環也能降低對人類的衝擊。

台灣已擬定出2050淨零五大減碳路徑，分別從建築、運輸、工業、電力及負碳技術著手，同時擬定四大策略兩大基礎邁向淨零目標。

郭水義表示，中華電信淨零具體作為是在內部呼應四大轉型措施，以數位賦能角色扮演各項智慧應用的催生者，結合科技夥伴及產官學員，共同推動智慧應用。

企業內部作為方面，中華電信積極響應政府綠能政策，打造太陽能電場，年發2.87億度綠電，可供8萬家戶整年用電，其中，中華電信曾幫政府打造140公頃彰濱太陽能電廠發電容量100MWp場域，內部亦自建中區料庫打造1.16MWp太陽能電廠3.8公頃。其中，彰濱案場是展現中華電ICT能量代表作，此案場因為於彰濱，中華電信團隊吸了很風飛沙用心打造，才造就了台灣邁向太陽能綠色再生能源往前跨進一大步。

除此，中華電信將從七月一日開始實施內部碳費定價，將創電信業先例。郭水義說，去年他有機會率領團隊向台達電執行長鄭平及永續長周志宏長請益，分享很多議題，當時台達電內部碳定價300美元以當時匯率計算相當於新台幣8,400元左右，而去年ESG在國內推動過程，在各界還在爭議一公噸十元碳費時，中華電信內部就已針對碳費定價進行討論。

郭水義強調「內部碳定價沒有真正付出」，台灣未來商品輸一定要付出碳費是必然的，中華電內部先實施，由於服務場域在台灣，所以沒有實際支出，但是中華電信若提前實施碳定價，將讓供應鏈提早思考是不是該把碳排放入成本。

其次，中華電信碳費一1噸1,600元，收回總公司後將全部用來科技研發，讓ESG及能源轉型更加低碳，內部碳定價是把資源做有效的轉型，訂得愈高，轉型力道愈強，可以把它當做成本，雖然利潤降，但是碳訂價愈高，表示如果做到了，減碳的結果，事業及技術單位所能付給總公司內部碳稅的錢就少掉，訂愈高驅動力愈強，「腦眾轉個彎，道路無限寬」，這是高目標的挑戰，但做到的話成就就愈大。

在節能減碳方面，中華電信全面躍進，2030年全台IDC中心使用再生能源，IDC辦公室全面淨零碳排。其次，中華電信PSTN整個IP化如火如茶進行中，中華電也已經向NCC正式承諾，3G網路再提前於2024年六月汰停，升級至4G LTE，電話通訊音質更好且低碳排。

企業作為還包括發行綠色永續債，以及多年來帶動供應鏈提供永續採購指南標準，及帶動供應鏈誠實碳揭露、供應商分級，並且向中華電信前董事長請賀陳旦請益。

生活轉型部份，中華電信將推動載具全面電動化，郭水義分享指出，資訊技術分公司總經理林昭陽當年與企客分公司總經理吳麗秀共同打造台灣中央政府國稅再造計畫，這個計畫在十幾年前是用投資前瞻性規畫，由政府編列30億元預算，但中華電信內部估需36億元，當時擔任中華電信總經理張曉東，特別向當時擔任中華電信會計處處長的郭水義指示，要求這份報告要加密，因為要打造一件有意義的事情。

郭水義說，政府財稅再造對台灣來說是一件非常有意義的事，造就了這十幾年來財稅系統大幅改變，如今申報財稅一指就能完成，端賴財稅再造計畫，這幾年國稅申報可以離線報稅也可以online報稅，與過去五年、十幾年前的報稅方式差別很大。郭水義強調，科技可以解決很多事情，就像政府財稅再造後，目前透過載具及網路就可以報稅，全面無紙化及e化，都是利用載具可以做的很多有意義的事。

智慧電網部分，在俄烏戰爭之後，網路的韌性、電網系統變得更加重要，中華電信將持續在工研院指導下，打造未來智慧電網可能性。

智慧製造方面，郭水義說，產業轉型一定要做智慧製造，很多企業透過廠區管理、AI及 大數據分析、雲端及IDC，開始實施關燈工廠，智慧製造正如火如荼展開中，台灣以製造為強項，智慧製造再加持的話，台灣製造業的實力將無遠弗屆。

建築的能耗也非常大，郭水義提到，去年台達電五十週年慶，他看到在官網Po出創辦人鄭崇華的一段話非常有感，他說，在走過五十年邁向未來、台達電要從零組件跨足解決方案提供商，因此，台達電要做兩件事，一個是電動車、一個是智慧建築，都與ESG有關，讓他相當佩服台達電。

在智慧建築領域，國內已看到5A的智慧化及自動化趨勢，包括智慧三表，中華電信都在努力中。

智慧商業部份，郭水義說，四十年前台灣剛推出7-Eleven，如今7-Eleven已變成大巨人，四十年前7-Eleven還在虧損階段時，當時董事長高清愿非常有前瞻性，雖然虧損仍繼續支持7-Eleven成長，中華電信有幸陪著7-Eleven一起成長，幕後功臣就是長期在數據分公司服務的業務長馬宏燦。

郭水義指出，當時，中華電信在7-Eleven全台門市廣布電路，讓7-Eleven利用資訊系統、快速回應網路、強大採購力，造就了如今的7-Eleven通路王國地位。十多年前，當時擔任中華電信總經理的張曉東還特別邀請當時在統一超商擔任營運長、現任全聯副董事長謝健南到中華電信演講，謝健南特別感性的說，「過去幾十年來因為有中華電信支撐，他們才可以長到這麼大」，郭水義說，這就是中華電信董事長謝繼茂所倡議的，中華電信扮演智慧生活領導者，數位經濟賦能者的角色，這些事，未來中華電信還會持續努力做，更多5G AIoT技術的加持下，智慧零售可以協助廠商做得更多，智慧生活、智慧物流及智慧觀光也是如此。 健康照護部份，也是台灣長項，台灣醫療技術是全世界前三名，台灣醫療透過5G AIoT技術支援遠距醫療照護，讓偏鄉更受到照護，這是未來還要繼續發揚光大的5G創新應用。

農業部份，由於農村人口老年化，透過智慧農業可以控制溫度濕度營養度及化學原料，及土壤及對人體的負擔，未來透過智慧農業就能改善。

至於智慧三表部份，郭水義說，中華電信努力透過home gateway引導智慧化生活服務，其中，交通希望做到「上車即到院」、「黃金1分鐘搶救一條人命」，透過資安、網路、雲端、邊緣運算及終端設備，串連成智慧車聯網 ，不管「上車即到院」、「黃金1分鐘搶救一條人命」，都能確實實現。

科技為善部份，郭水義說，中華電多年來透過中華電基金會打造有意義活動。樂的方面打造很多沈浸式場域，他舉例表示，宏碁創辦人施振榮退休後退而不休，持續在文化科技努力，日前並成立文化科技產業聯盟，希望把文化與科技結合起來，並在101大樓五樓成立了「雙融域AMBI SPACE ONE」場域，中華電信並在這個場域建置了5G企業專網，請來吳興國與林秀偉伉儷演出「蕩寇誌」，描述宋江108位好漢的水滸傳的故事，由中華電信5G技術支援，打造沈浸式的體驗，影像傳輸透過5G傳輸，當時舞台影音場景相當令人震撼。

郭水義說，這代表智慧應用帶來很多智慧的轉型，生活轉型後也看到社會轉型、賦能偏鄉，中華電信由目前擔任資訊技術分公司總經理林昭陽負責幫忙行政院推動的班班有冷氣、生生有平板計畫，其中班班有冷氣已經驗收完畢，中華電信在很多廠商中受到行政院肯定，成為佼佼者

科技手段可以解決很多事情，郭水義表示，未來轉型裡有十大決解決方案都與科技有關，其中一項循環經濟是以使用權來替代所有權的概念，正積極推廣中，例如，中華電多年來結合廠商推動智慧路口監控，採取租賃型，沒有所有權只有使用權，政府不用編列資本門只要編列經常門維護費用，這樣的事情可以減少很多公部門不必要的程序，這應該是所有智慧解決方案裡面非常驕傲的部份，中華電信內部也正在討論如何推管到全世界例如東南亞。

郭水義強調，ESG第一優先，積極作為包括一，隨時幫自己也幫夥伴充電，把美好的環境留給下一代，第二，多一點同理心，第三是演化，今天會有碳的問題是因為工業革命，260年來因人類關係沒有注意外部問題，因此應該用長期及淨化的觀點來解決工業革命1.0到現在4.0時代產生的能源消耗問題。

郭水義也特別引用美國著名的管理學大師史蒂芬‧柯維（Stephen Covey）著作《與成功有約》這本書提到，人類的行為有四種，利己損它是不道德的，損己損他是不聰明的作為，損己利它只有佛祖耶穌做得到，因此應該要利己利他，早期CSR是企業賺錢，利己不損它，現在ESG要談的是利己利他，ESG代表的是確保未來的下一代永續在乾淨美好的地球上生存成長， 用科技思維及方法解決工業革命1.0以來因人類耗能引發的環境面問題，促成環境淨化，用世代正義觀點來看ESG，碳排歸零進化路徑、碳排中和等議題都是全人類的共同功課，中華電信未來將深耕ESG永續布局。

郭水義強調，人生不缺精采，但要勇於去探索，中華電信5G AIOT將稟持廣結盟，與夥伴共同舞動精采共創未來。