大陸澎湃新聞17日刊出上海國際問題研究院院長陳東曉〈俄烏衝突對中美關係帶來嚴重影響〉一文指出，俄烏危機不僅讓北京措手不及，而且持久戰事及大規模升級的危險，無疑給本已非常困難和脆弱的中美雙邊關係又壓上了塊巨石，顯著增加了北京處理中美關係的難度。

俄烏衝突已逾百日，上海國際問題研究院與北京清華大學戰略與安全研究中心特邀京滬學者合輯《俄烏衝突百日思：世界向何處去？——來自中國學者的觀察》，從國際秩序、中美關係、中歐關係、中俄關係、軍備控制以及國際經濟的視角，研判俄烏衝突的根源、衝擊與影響。

陳東曉分析，一、中美關係的三重困境：

首先，俄烏危機和衝突進一步加劇了中美兩國的相互懷疑和敵意。

俄烏衝突後美方加緊炒作「中俄軸心論」日益增添北京對華盛頓的戰略警惕和對立。在北京看來，華盛頓和北約領導人斷章取義理解2022年2月4日發表的《中俄聯合聲明》中「中俄合作無禁區」等詞句，目的是妄圖坐實中方是俄發動戰爭的「從犯」罪名。

美西方向俄羅斯發動大規模經濟金融制裁後，華盛頓還威脅中方不能幫助俄羅斯脫困，否則將面臨嚴重後果。美北京則批駁美方是「賊喊捉賊」，認為美方不僅意在藉烏克蘭危機發戰爭財，而且企圖用「民主對抗獨裁」的話術，在國際上組織反對中俄的聯合陣營。北京指出美國領導的北約有「亞太化」甚至「全球化」趨勢，反映了美方進一步對中俄實施「雙遏制」、推動新冷戰的戰略意圖。

其次，俄烏衝突進一步惡化了中美各自總體的經濟狀況和經濟安全，更加速了雙方科技及關鍵產業鏈的分離程度。

一方面，俄烏衝突，疊加疫情復甦分化和通膨高企，加劇了能源危機和糧食危機，給本已脆弱和失衡的疫後世界經濟形勢雪上加霜，作為世界經濟主引擎的中美兩大經濟體受到嚴重影響。

另一方面，俄烏衝突不僅加快了中美兩國在科技和關鍵產業鏈的脫鉤趨勢，而且對中美金融領域的合作關係造成相當大的衝擊。

第三，台海緊張升級的警報器被不斷拉響。

一方面，早在俄烏衝突升級前，拜登政府繼承了其前任「以台制華」的戰略，即華盛頓在對華長期競爭戰略架構下，大幅提升台灣在美全球和地區戰略中的政治、經濟和軍事安全地位，美國政府「一個中國政策」被不斷掏空。另一方面，俄烏衝突後美國政府的台海政策有加速「戰略清晰」之勢，加劇了中美之間有效管理台灣問題的難度。

陳東曉表示，二、對於中美關係而言，俄烏衝突背後的兩大啟示：

一是，必須審慎管理大國之間的安全困境。

一般而言，除非結盟，大國之間的安全困境屬於常態，無法根除，只能管理。在安全困境不斷加劇過程中，又被兩個因素進一步放大。一是對對方戰略意圖判斷用意識形態甚至種族特性等所謂「結構性因素」進行歸因。另一個重要因素是兩國國內政治進一步惡化了相互的安全困境。

二是，必須盡力防止大國之間的新型混合戰爭的失控。

俄烏衝突不僅已經演變成一場美西方同俄進行的「代理人戰爭」，更是一場集合了軍事戰、情報戰、金融戰、認知戰、外交戰等多條戰線同時開戰的21世紀新型混合戰爭。相對於傳統的軍事衝突，最大不同是戰爭升級的不可測風險進一步上升。至少體現在三個方面。

首先是新型混合戰爭的經濟影響會迅速超出傳統戰爭的地理範圍，形成全球範圍的經濟危機。其次是金融「武器化」及其濫用增加了傳統軍事衝突升級的風險。三是核戰爭陰影再次籠罩歐洲上空。不要忘記，俄烏衝突背後仍是世界兩大核武力量的較量。