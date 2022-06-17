大陸澎湃新聞17日刊出上海國際問題研究院院長陳東曉〈俄烏衝突對中美關係帶來嚴重影響〉，文中指出，俄烏衝突後，台海緊張升級的警報器被不斷拉響。一方面，早在俄烏衝突升級前，拜登政府繼承了前任「以台制華」戰略，大幅提升台灣在美全球和地區戰略中的政治、經濟和軍事安全地位，美國政府「一個中國政策」被不斷掏空。另一方面，美國政府的台海政策有加速「戰略清晰」之勢，加劇了中美之間有效管理台灣問題的難度。

陳東曉表示，對北京而言，拜登政府在台灣問題上的兩項重要倒退引起中方高度警惕和不滿。

其一是拜登基本繼承了前任川普政府對台政策的重大調整，明確把《台灣關係法》及「六項保證」同中美三個聯合公報並列，作為處理台灣問題和兩岸關係的法理和政治基礎，大幅提升美台關係的政治和戰略意義。

其二是拜登政府繼續有意混淆美國「一個中國政策」下對大陸和台灣的定位，以及美頻繁威脅施壓欲與北京建交的「台灣邦交國」等行為，都被北京認為是支持台灣民進黨政府實際推行的「一中一台」政策的嚴重挑釁舉動。

在中方看來，美國日益空心化的「一個中國政策」同中方強調的「一個中國原則」已經沒有太多政策交集，中美關係正常化的基石已被嚴重侵蝕。

美國政府不僅日益虛化其「一個中國政策」，而且正通過加緊美台政治、軍事和經濟合作來阻遏大陸統一台灣的步伐，和平統一時間是否仍掌握在中方手裡成為中國國內討論的一個熱點問題。北京對美台關係的這種認知勢必影響中國政府和民眾對解決台灣問題的政策走向。

另一方面，俄烏衝突後美國政府的台海政策有加速「戰略清晰」之勢，加劇了中美之間有效管理台灣問題的難度。盡管近年來美國國內圍繞是否要放棄台海政策上的「戰略模糊」時有爭論，但總體局限在智庫專家圈內，美國政府對於一旦台海有事，美國是否必然軍事介入仍然表態謹慎。

但是俄烏衝突後，不僅華盛頓的智庫專家密集高調討論所謂「俄烏衝突對台海影響」，美國政府和國會也紛紛對所謂北京可能武力攻台的前景及後果發出警告。美總統國家安全顧問蘇利文稱中國大陸將從俄羅斯在烏克蘭的戰事中汲取經驗，為未來「入侵」台灣做準備，並重申了美國對台灣的安全承諾。美國財政部長葉倫則威脅說，如果中國大陸對台灣動武，美國將對北京施加類似對俄羅斯的制裁。

在美方看來，美西方團結全方位制裁孤立俄羅斯，援助烏克蘭開展對俄「持久戰」不僅能夠削弱俄羅斯，而且增加了對北京所謂「武統台灣」的威懾效應。期間最為引人注目的是拜登在5月23日訪問日本時公開宣稱一旦台海起戰火，美軍將協防颱灣。盡管白宮及拜登本人事後表示美對台政策沒有變化，但北京對拜登政府包括其本人在台灣問題上的政策信任度也降到新低。

與此同時，華盛頓的眾多智庫專家也毫不掩飾地鼓勵台灣應該多從烏克蘭「非對稱」、「靈活」的對俄軍事戰略中學習在衝突場景下對抗大陸的經驗。此外，華盛頓還通過在亞太強化軍事同盟的方式，鼓勵日本、澳洲等盟友在台問題上向北京施壓。

陳東曉認為，從中方角度看，華盛頓故意將一個主權國家烏克蘭同一個沒有主權的台灣相提並論，暴露了其所謂「不支持台灣獨立」的虛偽，是為日後干涉中國統一進程做法理準備。

俄烏衝突後，美國政府對台海問題最新的政策宣示或對華威脅，都進一步證明瞭美「以台制華」力度正不斷升級，其不惜武力阻止兩岸統一的政策走向進一步清晰。隨著北京對華盛頓在涉台問題上不滿和不信任與日俱增，加之雙方目前對話交流的機制運行不暢，未來圍繞台海問題不確定性和危機風險將持續上升，勢必嚴重衝擊中美關係乃至全球和平穩定。