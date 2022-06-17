女性最忌諱的天條就是年齡曝光，千萬不可不慎。日前台中大千電台主持人提告一個案例，台中一名交通隊員警日前在處理車禍時，將一位50歲女性當事人尊稱為「阿嬤」，讓對方當場變臉回「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。有民眾聽到後立刻向警方投訴，。台中市交大證實，為了避免讓民眾有不舒服觀感，警局已向各分局交通分隊發文，未來將統一用「同學、小姐、女士、先生」4種稱謂稱呼民眾，以免又讓民眾「心裡不舒服」。

有網友在臉書《鴿舍迷因》粉絲專業貼出一張台中市警局交通大隊公文，內文顯示，大千電台主持人說，台中有員警在處理車禍時，對一位50歲的婦人問，「阿嬤妳有沒有怎樣？」對方聽了則回應，「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。民眾聽了後很有感，立刻向警方投訴表示，警察將民眾說老了，應該要有同理心，不管是否知道對方年紀，應用較年輕的稱謂稱呼民眾。

中市警局交通大隊以律定各分局交通分隊，未來對民眾稱呼規定「4種稱謂」。(翻攝自鴿舍迷因臉書粉絲團）

台中市警局交通大隊獲反映後也相當有感，認為員警對於案件當事人本來就應有基本尊重，且稱呼對於現場當事人情緒有一定影響，因此決定從善如流，統一律定未來都用「同學、小姐、女士、先生」4種稱呼。

至於稱呼的標準，依現場判斷，如果是看似較年輕男女，統一稱呼「同學」，年輕女子稱呼「小姐」，年長女性則是統一稱呼「女士」，至於男性都稱呼「先生」。

公文特別提醒，各外勤單位於勤前教育時，應提醒員警執行勤務要稱呼民眾應注意適當稱謂，以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象。