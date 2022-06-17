美國先前政策專注於刺激消費，今年則開始轉向貨幣緊縮，本周聯準會宣佈將聯邦基金利率目標區間上調升息75個基點至1.50%-1.75%，創28年來最大的單次升息幅度。而台灣央行也在昨天宣布升息半碼以及調高存準率1碼，調高存準率為強力貨幣工具，央行上一次動用存準率貨幣工具是在2008年7月金融海嘯爆發時。

央行罕見動用存準率作為調控的手段，因此，昨天理監事會後宣布高存準率1碼，也引發股市投資人憂心。

以美股而言，今早道瓊指數再重挫逾700點，失守3萬點大關，今年以來道瓊指數下跌6600點，跌幅為18%；而納斯達克指數今年以來下跌逾5000點，跌幅達32%。換言之，納斯達克的跌幅更甚於道瓊；反觀台股，今年以來下跌約2400點，跌幅13%，台股電子指數今年以來則是下跌194點，跌幅為21%，電子股跌幅也比大盤還深。

至於物價關鍵的因素之一，布蘭特原油因供需失衡今年以來已上漲57.9%。

從美國聯準會和台灣央行本周的貨幣政策來看，對抗「通膨」都被視為今年央行的首要任務，經濟成長是依附在金融穩定的前提下。「先談穩通膨，再言興經濟」至少是現在美、台央行所看到的政策思維。

只是穩通膨，美國FED採取「暴力升息」，台灣央行動用了調升存準率，對股市還會帶來什麼樣的利空？從上述的美、台指數今年的跌幅來看，可以看到科技股的跌幅比整體大盤跌幅還要重，除了漲多修正的因素外，升息對負債比較高的科技股而言，在這2年因疫情和貨運造成的供應鏈失衡壓力下，無可諱言又是雪上加霜。

央行前次調升存準率是在2008年7月，當時為國際金融海嘯爆發前，不僅通膨高漲，國內還有油電雙漲背景，調整存準率代表央行「鎖住」銀行的資金、減少銀行可貸放的資金量、進而影響銀行的放款意願。

以台股加權指數來看，2008年台股高點在5月9300點左右，見高後走跌，至央行7月動用調升存準率後，台股跌至當年11月的最低點3955點，當年高低點跌幅達57%。反觀2022年，台股高點在1月的18619，見高後走跌，5月曾見到15616低點，跌幅也僅16%。換言之，當央行在衡量總經情勢，動用強力貨幣工具時，股市投資人應提高現金部位，不輕易摸底。股市名言：新手死於追高，老手死於摸底。想要摸底至要有三項準備：一、要有中長期持股打算。二、長期資金規畫。三、選股能力。

專家建議，在升息循環下，科技製造業與綠色產業皆為全球經濟首要的發展方向，在資金縮緊的大環境下，仍是政策支持的特定行業。反觀消費及房地產勢必會受可支配所得收緊影響、銀行短期向實體經濟讓利導致長期將被壞帳拖累，上述行業皆無法提升一個國家的競爭力，並非目前投資環境的首選。