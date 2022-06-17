永豐投信將進行兩檔台股ETF成份股定期調整，00901永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成份股調整，這次更換7檔成份股；00907永豐優息存股ETF進行年度成份股調整，這次僅更換2檔成份股，替換率低投組穩定，同時按最新股息殖利率進行成份股權重調整，讓投組即時反應存股標的今年度股息水準樣貌，本次調整自17日生效。

00901永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成份股調整，替換新增7檔成份股，新增標的包括車用晶片、汽車零組件，及太陽能廠如：力積電、嘉澤、聯合再生等標的；00907永豐優息存股ETF進行年度成份股調整，替換新增2檔成份股，並依最新股息殖利率進行成份股權重調整，金融股佔比仍高達55%以上，新增金融股有新光金(2888)等。

00901永豐智能車供應鏈ETF追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成份股百分之百鎖定台灣智能車4C供應鏈優勢，精選50檔智能車供應鏈成份股，每年2次進行成份股審核，6月份為半年度定審，本次新增標的如：嘉澤(3533)，近期在雲端伺服器、車用電子等相關零組件供需積極開拓業績；台表科(6278) 主力發展相機模組，為新打入美系Tesla 供應鏈台廠；力積電(6770)積極提高車用及通訊基礎晶片產品投片量，今年營收與獲利成長可期；聯合再生(3576)為台灣大型太陽能廠，持續專注「燃料電池動力系統」開發，成長趨勢備受期待。

00901永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，IEA預估，隨著全球電動車滲透率拉高，將對相關供應鏈出現結構性變化，車用電池、汽車電子、車用半導體，以及公共充電站等產業需求看旺，此外，受惠5G、電動車、高速傳輸等終端需求強勁，推動零組件廠商規格升級新商機，本次新增標的廣納智能車台廠供應鏈商機，參與產業再升級的機會，適合作為投資人追求長期成長趨勢資產配置部位。

00907永豐優息存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，精選30檔適合存股特性的金融與傳產成份股，於每年6月依上市公司最新公佈的股息率進行成份定審及調整，除了本次新增替換的個股外，也會按最新估算的年度股息殖利率，進行成份股權重調整，以掌握年度存股標的除權息行情，最新前十大成份股依序為：亞泥(1102)、國泰金(2882)、萬海(2615)、開發金(2883)、台化(1326)、元大金(2885)、富邦金(2881)、寶成(9904)、中信金(2891)及新入榜的新光金(2888)等。

00907永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示，聯準會與台灣央行在高通膨壓力下，再度進行升息，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，00907成份股調整後仍以金融股為核心配置部位，共有16檔金融股，研判金融股第三季行情樂觀，也是投資人近期可留意的焦點；此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向。