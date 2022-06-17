汽車零組件龍頭東陽（1319）今日召開股東常會，東陽總裁吳永祥首度透露，近年積極開發新能源車市場及輕量化產品，除配套中國大陸前十五大車廠現有的新能源車產品之外，也開拓具發展潛力的新車廠，東陽大陸轉投資富維東陽更已取得上海「國際知名新能源車｣訂單。車界直指就是特斯拉，唯東陽不願證實。

東陽股東會通過2021年盈餘分配案通過配發現金股利0.85元。東陽去年合併營收183.80億元，合併歸屬於母公司淨利6.87億元，EPS 1.16元。今年1~5月自結累計合併營收85.00 億元，成長15％，累計合併稅前淨利 10.13 億元，稅前EPS 1.78元，成長1.8倍，逐漸恢復到疫情前的水準。

吳永祥表示，於最近兩年度，全球經濟普受疫情影響，OEM晶片短缺、AM 市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在，面對新的一年，東陽將持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，推動更具競爭力的輕量化產品，投入新產品的研發，迎合新能源車發展趨勢，提高整體競爭力，穩固 AM、OEM 兩大汽車零件市場。

吳永祥指出，近年來新車研發日益重視「輕量化」，一方面符合各國逐步加嚴的節能減碳規範，另一方面也配電動車發展的需求。東陽作為球汽車內外裝零部件業的領導供應商，對於「節能減碳環保规範及電動車的產業發展趨勢，更是透過精進自家技術能力，全力發展輕量化」汽車零件，積極響應，迎接環保造車與新源車輕量化的發展商機。

吳永祥分析，台灣汽車零件業具有少量多樣、彈性製造之優勢，在業者不斷投入研發及提升生產技術後，具國際競爭能力・近幾年來，雖然整車內市場震盪起伏，但汽車零件在累積競爭實力後，每年外銷金額持續擴大，在全球化、專業化策略推動下，未來東陽全球布局趨於完整，也更具競爭優勢，以奠立企業集團永績成長的基礎。