裕隆集團股東會今日由裕隆汽車打頭陣，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮表示，在積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年獲利創16年來新高，未來將進一步結合合作夥伴的資源，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值。

嚴陳莉蓮表示，近年來，我們深受新冠疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年裕隆汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但在公司積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1％，創下近16年來的新高紀錄。

嚴陳莉蓮強調，裕隆汽車除了積極提升經營績效，也不斷強化企業的永續發展能力，我們已連續8年名列證交所公司治理評鑑前5％的上市公司，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

看好新車市場動能仍強勁，裕隆將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的 NISSAN、LUXGEN 新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高公司永續經營績效。

在新店裕隆城開發方面，裕隆已於今年 2 月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明 (2023)年上半年開幕。裕隆城商場將結合本集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費上的新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為裕隆的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。

面對未來挑戰，嚴陳莉蓮重申，裕隆汽車將進一步結合合作夥伴的資源，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值，也請股東們繼續給予支持。