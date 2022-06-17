中央防疫官員相繼染疫，外界關心幾位染疫官員的病況如何，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前回應「一切都良好，感謝外界關心」；不過，資深媒體人韋安則說：「指揮中心為這『4件事』，是否可以感謝、肯定一下侯友宜嗎？」

韋安臉書。（截自網路）

資深媒體人韋安在臉書指出，多位指揮中心指揮官，最近幾天相繼確診，應該感激他們過去2年來的辛勞和付出。不過，指揮中心是否也要感謝和肯定一下新北市長侯友宜，過去2個多月的防疫措施，和他所提供的關鍵建議。

韋安並清楚列舉了以下四件事

一，指揮官們現在採用的「居家照護」，輕症在家修養治療，是新北最先提出和推動的。

二，他們的家人不必3+4，完全封閉在家，而是採用0+7自主管理，是侯友宜建議的。

三，法傳系統卡關，也是在侯呼籲一個月後，由唐鳳另建一套，確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。讓指揮官和同住的家人們，現在可以很快收到確診通知和居隔單。

四，還有「快篩陽性視同確診」，也是在侯建議25天後上路，現在不用再跑一趟，到醫院或篩檢處PCR去認定確診，就能及時醫治。

韋安並指出，omicron疫情海嘯，已經由高點轉下，防疫戰中其實中央地方缺一不可，但指揮中心是否要感謝、肯定一下侯友宜嗎？