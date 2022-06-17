宏達電(2498)今(17)日舉辦股東會，由董事長王雪紅主持，她致詞表示，宏達電逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效，相信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。

王雪紅表示，回顧已過的一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，宏達電積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、 娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。此外，宏達電也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效。

王雪紅表示，宏達電自2015年推出VIVE以來，VIVE Reality願景就是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。

如今，宏達電的VIVE Reality邁出新的一步，即VIVERSE!我們將透過一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。

王雪紅表示，VIVE是我們的品牌，代表的意思是活潑的生命；而Verse代表生命的篇章；我們在VIVERSE裡面的生活解決了時間和 空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多未來美好的體驗。VIVERSE是一個身歷其境、擁有無限新體驗的世界，由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用；下一個社交互動和內容消費時代已經來臨，而VIVERSE正是其中的一部分。

王雪紅表示，宏達電透過先進的內容、軟體和平台技術，所積極拓展的元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business，以及5G專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，提供 更豐富的軟體內容，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入VR 生態系統。此外，我們還推出線上數位藝術品NFT交易平台，啟動BEATDAY全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。

最後，王雪紅表示，宏達電將持續秉持VIVERSE的願景，繼續創新與專注技術、優化組織資源並創造價值，讓我們前進的步伐邁得更遠，共同創造元宇宙的新世界。