護海公投團隊17日將第一階段提案書送基隆市政府審查。（張志康攝）

由基隆市議員王醒之領銜的基隆護海公投，自6月1日開始第一階段提案後，不到10天就獲得2475位提案人連署，17日將第一階段提案書送交基隆市政府，並在基隆市政府前，再次宣示透過行動守護海洋的決心。

公投領銜人王醒之17日上午因為新冠確診無法出席，但他透過視訊表示，雖然公投第一階段達標，但外木山四接環評會第四次專案小組會議即將於6月召開，另一方面，第二階段的公投連署需要在短時間找到1.8萬人連署，都是難關。為此，他公開徵求全市500個連署點，除邀請在地企業支持外，也邀請不分黨派的市長、市議員、里長參選人，共同以公投支持守護海洋。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，四接填海造地後，可能只能使用18年，卻造成海洋環境永難復原。他認為，開發單位沒有仔細評估其他替代方案，才讓環團不得不以地方公投來表達護海決心。

護海公投團隊在記者會尾聲，將第一階段公投提案書，送進基隆市政府，並呼籲基隆市政府能夠公正、客觀、中立地進行審查。也希望更多的民眾能夠一起來進行第二階段連署，共同守護海洋。