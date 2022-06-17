戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣布，旗下PC遊戲《戰艦世界》（World of Warships）與家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）將於6月16日推出一系列全新內容。0.11.5版本更新中，《戰艦世界》將再度攜手Hasbro推出全新《變形金剛》主題合作內容。限時戰鬥類型「護航戰」將重返遊戲，全新地圖 — Faroe Islands也將釋出。另一方面，玩家在最新版本《戰艦世界：傳奇》中將能全面研發泛歐驅逐艦和參與為期五週的「幸運六號」戰役。

戰遊網和Hasbro將第三度攜手合作，推出廣受歡迎的《變形金剛》主題系列合作內容。全新合作內容將於PC 版《戰艦世界》和家用主機版《戰艦世界：傳奇》同步登場！先前推出的主題系列內容和獎勵也適用於最新版本。

0.11.5版本更新中的限時戰鬥類型「護航戰」將重返遊戲。每場戰鬥有兩支隊伍 — 一方負責護衛運輸艦，另一方則進行攻擊。玩家將隨機分配至兩方隊伍。一支隊伍由12名玩家組成，需使用VIII–X 階戰艦進行戰鬥。每場戰鬥共有六艘由 AI 控制的運輸艦，玩家的任務是在運輸艦駛向目的地時，護衛或攻擊這些運輸艦。

全新地圖Faroe Islands將於0.11.5版本更新中正式登場。此地圖的視覺效果去年由玩家協助挑選，也是專門為 VII–X 階和超級戰艦的戰鬥而設計。玩家將在被薄雪覆蓋的山脈和有著陡峭海岸的島嶼之間進行戰鬥。

針對下個月將登場的美國獨立日節慶，這幾年發佈的主要美國驅逐艦模型將於0.11.5版本更新中進行大幅度的改造與升級，包括 Mahan、Benson、Fletcher 和 Gearing 等驅逐艦。玩家可以期待於0.11.6版本更新中將迎接更多升級版的驅逐艦。

另一方面，家用主機玩家在最新版本《戰艦世界：傳奇》中能全面進行研發上一版本進入搶先體驗的一系列泛歐驅逐艦，包括新推出的 VII 階 Östergötland。

最後，在全新、為期五週的「幸運六號」戰役中，一旦完成所有100等級後，玩家將有機會獲得 VII 階Black驅逐艦或是 V 階航空母艦獨立號。