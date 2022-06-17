香港賭王何鴻燊人生經歷跌宕起伏，從身無分文到創立自己的商業帝國，身邊美女如雲，元配黎婉華是公認澳門第一美人，幾位姨太太更是各有千秋，可謂傳奇一生。近日三房女兒何超蓮接受採訪，談到過去賭王何鴻燊曾經被暗殺過3次，差點喪命。

何超蓮接受採訪時提到：「我爸在澳門被暗殺過3次，我們小時候住葡京酒店都是門口要有一個保鑣，然後走廊跟可能電梯位置還有一個，所以要這種保護方式。但我覺得也有一點是可能因為怕我們晚上自己偷溜出去玩。」，這話一出讓不少人好奇被暗殺的動機是不是商場上的內幕，不過何超蓮沒有多說。

她接著提到家裡的教育方式，何超蓮從小沒有像其他千金一樣讀貴族學校，她讀政府創辦的學校，因此覺得自己和別人應該沒有不同，透露小時候每個星期的零用錢只有10元（當時約37元台幣）：「因為我媽媽是這樣，她是意思意思，還是給你個零用錢，要吃什麼我們就從家裡面帶給你，所以我小時候就覺得自己賊窮。」

何超蓮說爸爸曾被暗殺過三次。（圖／截取自騰訊新聞）

談及母親，何超蓮和記者分享父母認識過程，她表示媽媽長得很漂亮，所以很多人追求，當時媽媽是大太太的看護，何超蓮說：「是大太太覺得她真的很可靠又乖，然後又漂亮，也覺得我爸好像很喜歡她」，但也強調母親沒有主動接近賭王何鴻燊，是何鴻燊喜歡她，就連大太太也刻意幫他們製造機會，還提到大太太曾跟媽媽說：「我希望妳可以幫我照顧好他。因為我也沒有辦法照顧他到老這樣」，才促成父母這段姻緣，直言爸爸是媽媽的初戀。