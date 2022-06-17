過去兩年特斯拉受到許多投資人追捧，股價也翻了好幾倍，然而今年受到高通膨、消費需求趨緩及供應鏈壅塞等利空因素影響，特斯拉股價快要腰斬，這也讓知名投資人Jim Chanos批評，特斯拉存在巨大的風險，就像當年網路泡沫的思科系統，投資人都是憑著夢想與希望去購買股票。

華爾街空頭Jim Chanos向來看壞特斯拉的發展與股價走勢，先前更曾多次做空特斯拉，最近又發表對於特斯拉的看法，Jim Chanos認為，特斯拉的未來存在各種下行風險，其中一個被市場低估的風險是，該公司的獲利過度依賴一間工廠，「他們是資本密集型的企業，這給本益比帶來風險。」

不僅如此，Jim Chanos提到，特斯拉就是網路泡沫時期的思科系統，「很多人都是憑著夢想與希望去購買股票，現在的情況也差不多，無論是電動車、太陽能還是其他產品。」

思科系統是網路泡沫時期的典型代表，儘管當時估值極高，但仍希望許多人搶買股票，並看好其能夠成為電腦軟硬體界的霸主，最終思科股價出現暴跌，至今都沒有回到當時的水準。

Jim Chanos認為特斯拉的估值還是很高，是目前營收的10倍、毛利的30倍，「這些估值能否延續下去，最重要的關鍵是特斯拉能不能保住電動車霸主地位，特斯拉面臨的另一個風險是新競爭者的到來。」

周四特斯拉調整美國的車輛售價，使得股價大跌超過8%，今年至今已重挫46%，一月初有1199.78美元的價格，但昨已經摔至639.30美元，執行長馬斯克（Elon Musk）也損失慘重。