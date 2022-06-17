高雄2名妙齡女子相約到旗津海水浴場戲水，將隨身手提包以外套覆蓋在沙灘上後，開心下水嬉戲，一名男子趁四下無人之際竊走外套下的手提包，被害女子回到放手提包的位置才發現皮包遭竊，趕緊報警處理。警方獲報立即調閱監視器畫面，迅速鎖定犯案人車，並循線到三民區將竊嫌查緝到案，並起出被害人手提包2只，訊後依竊盜罪嫌送辦。

鼓山分局旗津分駐所於13日下午1點多獲報後，調閱周邊監視器發現沙灘上一名男子行跡鬼祟，蹲下身拿取物品後快速離去。警方調查發現涉案的48歲蔡姓男子因為沒有工作，缺錢花用才會鋌而走險犯案，行竊後將被害女子手提包棄置在風車公園的樹叢堆裡，得手的現金3600元均已花用殆盡。15日上午10點左右警方循線到蔡男租屋處將其查獲，並前往丟包現場將手提包取回。

2名嫩妹旗津戲水包包放沙灘遭竊，警2天速逮竊賊當場讓嫌犯大驚。(戴志揚翻攝)

蔡男坦言，原以為神不知鬼不覺，沒想到警察這麼快就找上門。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，暑期將至，民眾到各個觀光景點旅遊時，務必注意隨身物品，在海邊戲水更需注意自身及隨身財物安全，最好結伴同行，輪流看守集中放置的重要物品，避免宵小有可乘之機。