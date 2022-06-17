綜藝天王吳宗憲近年來話題不斷，去年二女兒吳則含（Vivian）出嫁，今年初大女兒吳姍儒（Sandy）也成婚，沒想到今(17日)傳出吳宗憲高齡90歲的父親病逝，求證吳宗憲本人他已含淚證實，並表示爸爸生前父子倆感情極好，給了對方滿滿的愛，如今爸爸過世，家人之間已經了無遺憾，「讓他帶著滿滿的愛遠行。」

吳宗憲家中從去年底起頻傳好事，先是二女兒吳則含嫁給朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚），大女兒Sandy則是今年初也成為人妻，與交往5年的室內設計師男友王先生走上紅毯，只剩小女兒單身，但去年底兒子鹿希派卻在路邊吸大麻捲菸遭逮捕，發片記者會當場變成道歉大會，吳宗憲還突襲現身，直言對兒子失望。

據《三立新聞網》報導，事實上吳宗憲近來壓力大，3月時曾透露父親生病還住進加護病房，讓蠟燭多頭燒的他相當憂心，沒想到今傳出吳宗憲爸爸過世，他承認說：「就天人五衰，安詳辭世」，一家人算是「快樂送行」，而吳爸爸近年就因洗腎，每周需進醫院一、兩次。

吳宗憲強調，所謂的孝道是在生前才有意義，「人在的時候給他最完全的愛，人走的時候，沒有任何遺憾」，之後不會舉行公祭，也不想麻煩大家，會採基督教儀式，至於細節就交由家人打理，他負責執行和配合即可，而稍早本報詢問吳宗憲本人，他回應：「感謝關心」，預告6月20號下午一點錄影時會再跟大家聊一下，屆時再統一對外說明父親治喪相關事宜。