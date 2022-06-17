這兩天，繼美國一次大幅升息3碼後，英國也跟進再升1碼，甚至連瑞士都升了兩碼力抗通膨。不過，17日要公布最新貨幣政策的日本央行，外界幾乎沒有人認為會有調升利率的可能性。同時，也宣告日圓未來應該還是會續貶。

不過，專家學者預估，日本央行可能會做些技術性調整，例如放寬當地公債殖利率上緣部分，或宣告未來利率政策走向等。因為，日本央行關心的不是大漲的通膨，而是孱弱不振的景氣。

因此，面對通膨如此猖狂大增，全球紛紛緊縮貨幣應對，日本應該還是不動如山，維持超低利率環境不變。不過，在日圓弱勢可期之下，日本進口物價愈來愈貴，當地民眾的消費能力也會跟著減弱。

外界普遍預估，日本央行還是會把短期利率維持在負0.1%，至於10年期公債殖利率，還是會以0%左右為主。同時，日本央行應該還是會無限制地大力買債，宣示殖利率儘量不超過上緣0.25%的決心。

美系摩根大通認為，在面對日圓近期有些急貶壓力之下的日本央行，很可能會調整票券的到期日，因為只有這樣做才可以控制債市的走勢。事實上，美國上升的公債殖利率已推升全球長期利率，日本央行一直壓抑自己殖利率的政策，可能會被迫改變。

最令日本央行頭痛的是，當地通貨膨脹率遠低於歐美各國，故日本央行不急著升息，先以拉抬景氣為主。不過，美日利差擴大之下，卻引發日圓頻頻走貶，在進口燃料以及原物料愈來愈貴之下，日本未來經濟成長也備感壓力。

目前偏向支持日本央行的日相岸田文雄15日表示，日本央行在進行政策決議時，沒有忘了小型日企，所以當地小公司的貸款成本也有納入考慮。專家學者也預估，希望日圓不要那麼強以利經濟成長的日本央行，應該還是出來示警，若日圓貶太快，對景氣是弊多於利。

17日亞洲匯市早盤中美元續強，日圓一度貶至133.3價位，目前則在133.2上下游走。