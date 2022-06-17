歐股周四跌到近16個月低點。周四稍早，瑞士和英國央行紛提高利率，引發了通膨對全球經濟衝擊的憂慮；而美聯準會周三升息，也在開盤時對股市造成壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌10.22點或2.47%，為402.88點，指數來到2021年2月以來低點。瑞士央行意外升息，使盤中跌幅擴大。

Anthilia策略師Giuseppe Sersale說，沒有什麼好高興的，而且隨著瑞士央行的加息，投資人明顯地開始擔憂其它央行會出現更多的收緊措施。

貨幣市場開始加大了對歐洲央行(ECB)升息押注，並以ECB在12月升息190個基點來定價，高於前一天的140個基點。歐洲債券殖利率也上升。

瑞士股市下跌2.9%，落後其它歐洲夥伴股市，瑞銀和瑞信分別重跌4.9%和6%。

英國富時100指數跌3.1%；英國央行如預期升息25個基點，但也表示，已準備好「強力的」行動，來避免通膨可能飆升11%的風險。

Capital Economics資深經濟學家Jones Goltermann說，這次是升息了25個基點，但央行的政策聲明指出，正考慮進一步升息的可能。

零售股跌3.8%。英國線上時尚零售商ASOS大跌32.5%，報783英鎊；該公司警告通膨壓力將影響消費者購買行為。

較小的時尚電商同業Boohoo也下跌11.3%，報57.6英鎊，該公司公布上季營收如預期地下跌。

市場依舊擔心黯淡的經濟前景，並將衝擊企業獲利，歐股今年以來已經下跌17.3%。

法國CAC指數從近期的高點，至今已下跌20%，而根據一般的定義，可確認法股已從1月5日開始進入熊市。

荷蘭科技投資公司Prosus跌5.6%，報47.3歐元；該公司表示，由於投資的公司派息減少，以及其營運的電商公司投資成本太高，Prosus今年獲利將降低。