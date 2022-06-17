去銀行開戶除了要帶證件之外，還需要準備一顆印章。對此，一名在銀行工作的女網友拍影片分享，很多人會拿著木頭印章當銀行開戶的原留印鑑，但這樣其實很危險，因為木頭印章便宜又易仿冒，恐會很容易被有心人士盜領，因此建議大家在刻印章的時候，可以選擇不易變形的材質，並選擇不太一樣的字體，才不容易被仿冒，引起網友熱議。

一名女網友近日在抖音（TikTok）平台上發文說，大家認為印章真的重要嗎？很多人到銀行開戶的時候，常常都會拿著便宜、易磨損、易仿冒的印章來當原留印鑑，而且也不是每一個銀行都可以單以簽名為主，且也不是每個人隔了5年10年以後，簽名都會長得一樣。

女網友表示，需要領錢的時候，只要有存摺和原留印鑑就能把裡面的錢通通領出來，讓有心人士有機可趁，再責怪行員沒有仔細驗印。因此，她建議大家去銀行開戶時，可以留存簽名與印章，選擇刻印章的時候，可選擇不易變形的材質，並選擇不一樣的字體，如此比較不容易被仿冒。

不少網友驚呼長知識了；另也有人好奇詢問，如果為了保守起見，在不同的銀行開戶，要不要乾脆準備幾個不同的印章，對此，原PO則回應說，在不同銀行開戶，最好還是可以準備一顆較特別的印章就好，如此可免去刻太多個印章而搞不清楚是哪一個的狀況。

女網友也在影片中強調，上面所提到的事情，不是銀行行員故意要刁難客戶，而是站在保障客戶權益的立場才要求的。