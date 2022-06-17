由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（16）日推出大型改版，新增超過30位全新武將，同步開放國戰堂、最強聯盟戰、寶牌與寶物系統、U裝備與被動技能、陳情廳、超越武將系統等多項遊戲內容，並舉辦更新紀念活動，登入即可領取「傳說七星武將選擇券」、「特級兵書」與千萬金幣等稀有好禮，歡迎喜歡《三國BLADE：再戰》的玩家們一起回歸再戰！

全新遊戲內容與紀念回饋活動

為了提供更豐富的遊戲體驗，《三國BLADE：再戰》於今日進行大型改版，新增多項遊戲內容並舉辦更新紀念活動：

更新紀念活動開放

在這次的大規模改版中，將韓國版本上市五年以來的遊戲內容一次更新到繁體中文版，《三國BLADE：再戰》遊戲製作人申龍澈（Yongcheol Shin, PD）表示，為了表達對台港澳玩家的感謝，回饋玩家們長久以來給予《三國BLADE：再戰》的鼓勵、建議與支持，並補償因資料重置的損失，除了寶玉兌換與資料返還的數量將額外增加20%之外，從今日起也將進行一連串的更新紀念活動，獎勵均優於過去韓服同時期活動，敬請繼續支持《三國BLADE：再戰》。

由於本次帶來眾多更新內容與活動，申製作人也特別邀請玩家們到遊戲官網或粉絲團，了解更新相關資訊。

登入就送七星傳奇武將與千萬金幣

新增超過三十位傳奇武將

在即將開放的v2.30版本中，蔡琰、王元姬、王異、關銀屏、姜維、步練師、孫魯班、孫仁、南華老仙、華陀、左慈等知名武將、仙人，將分別加入魏、蜀、吳與群雄陣營，為主公們在三國的征途上提供極大戰力。

《三國BLADE：再戰》經典三國 全新開戰

江東二喬－技能展示

鳳凰龐統－技能展示

皇帝袁紹－技能展示

老將典韋－技能展示

孫仁－技能展示

凌統－技能展示

鄧艾－技能展示

法正－技能展示

新增多項遊戲內容與戰場

豐富的遊戲系統將依照主公或武將等級逐步開放：

超越武將：部分武將達成指定條件與任務後，將可進行超越提升基本能力、獲得額外主動技能，並轉換為更為霸氣的外型。

國戰堂：以聯盟為單位建立國家聯合軍，與其他國家進行戰爭的全新模式。

寶牌與寶物系統：可大幅提升武將能力值的附屬裝備系統。

U裝備與被動技能：裝備等級將開放可進階至U等級，並新增額外的固有能力、附加能力與被動技能。

訓練場：訓練指定武將的場所，可獲得武將經驗值、掃蕩券、兵法書等實用道具。

首席兵庫：與過去版本的兵器研究所不同，將可直接強化指定國家武將的武力、智力與生命力。

陳情廳：做為一國之君，聽取百姓陳情也是治國要點，而在完成陳情後，也會獲得額外的材料獎勵。

集市：可以使用金幣購買武將成長所需材料、物品的商店。

全新劇情戰場：在即將開放的新戰場中，玩家將可體驗自漢中之戰到諸葛亮死後，關乎蜀漢興亡的故事劇情。

除此之外，還有更多擴充內容等著玩家們回到遊戲裡盡情體驗！

客棧活動限時開放

自6月16日維護後及6月21日0時起，將依序開放「郡王董卓劇情客棧活動」及「霸王劉備劇情客棧活動」，在客棧戰場中，玩家將可使用「郡王董卓」與「霸王劉備」作為體驗武將進行遊玩，並透過通關戰場累積活動積分獲得大量獎勵！

郡王董卓劇情客棧

客棧活動限時開放

除了以上豐富的改版內容之外，更詳細的介紹與精彩活動也將於近期陸續公開，除此之外，還有更多《三國BLADE：再戰》粉絲限定活動將於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！