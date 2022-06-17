大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，15日再宣布，因台灣輸陸的白帶魚外包裝袋上驗出新冠肺炎病毒，禁止該公司申報進口1周。民進黨前立委郭正亮表示，民進黨一下就把此事上綱政治，因為這一招有用，但他認為：「大陸若要打壓台灣，會選擇石斑魚嗎？」畢竟石斑魚的出口量僅5000多萬美元，我們對大陸順差則是700億美元。此說法引熱議，有網友更直言：「蔡政府是都當人民白癡嗎？」

郭正亮15日在《中天》政論節目〈大新聞大爆卦〉中表示，大陸若真的要打壓台灣的經濟，會選擇石斑魚嗎？石斑魚的出口量只有5000多萬美元，我們對大陸順差是700億美元，大陸有必要這樣做嗎？況且大陸並沒有龍膽石斑，大陸打壓台灣做什麼？

郭正亮指出，這件事情可能很單純，就是大陸驗出有含禁藥，台灣這邊沒驗出，把真相弄清楚就好，結果民進黨一下子就上綱到政治，因為這一招有用。至於白帶魚暫停輸陸1周，這件事是很技術性的，並沒有要上綱到政治；由於白帶魚的量很大，一旦要政治化難以想像，若要政治化，把ECFA停掉不就好了。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「蔡政府是都當人民白癡嗎？」「國人同胞真的不愛思考……民進黨玩弄人民這麼多年了依然故我，膝蓋式的反射思維真是要命」、「那麼愛罵對岸，就趕快把你們口中的糖衣毒藥戒掉啊」、「很多不會思考的就很吃芒果乾啊！選票很好騙」、「農漁問題不檢討自己，老是抱怨，這不是解決問題的方法，只是民進黨搞的民粹」。