《第一次遇見花香的那刻》橫跨歐亞入選12個國際影展。（GagaOOLala提供）

由林辰唏、程予希主演的同志影集《第一次遇見花香的那刻》屢獲好評，本周再傳捷報入選柏林電視節，成為該展會首次入選的台灣劇集，飾演學妹「亭亭」的程予希16日生日，得知好消息後，開心直呼：「非常興奮，最好的生日禮物！」

《第一次遇見花香的那刻》講述已為人母的女同志婚後追求真愛的渴望與掙扎，劇情唯美浪漫。自2021年開播至今，已入選東京、倫敦、舊金山、墨爾本等12個國際影展，此次入選柏林電視節，選片團隊譽為「每年都在尋找的完美典範」，成為最風光的台灣劇集。

柏林電視節以「將世界各地表現突出、展現多樣化而引人入勝的故事介紹給觀眾」為宗旨，其他入選的作品包括去年搭檔演出《Sweet Home》中傲嬌兄妹的李到晛、高旻示主演的80年代南韓光州民主運動浪漫愛情劇《五月的青春》和贏得坎城電視節最佳劇集獎的以色列劇集《The Lesson》。

正在拍攝新戲的程予希，一聽到好消息相當開心直呼，「演出的作品能受到選片團隊肯定，是今年最好的生日禮物了」。而飾演學姐怡敏的林辰唏也說：「能夠受到國際上的肯定，讓我更期待『花香』第二季的啟動，已經準備好再次投入怡敏這內心滿懷情感，卻為了保護自己與愛人，而選擇冷漠的迷人角色」。

「第一次遇見花香的那刻」第一季全6集已於全球最大同志影音平台GagaOOLala上架，第二季緊鑼密鼓籌備中。