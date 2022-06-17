北京大學教授張頤武17日在大陸《環球時報》撰文指出，綽號「中關村周杰倫」、自黑撞臉「兵馬俑」的董宇輝仿佛一夜之間成為直播界的頂流，引發大陸人們對「新型直播」的關注。這位過去的新東方（補教業）英語老師，在直播帶貨過程中，不是聲嘶力竭喊「一二三上連結」，而是說著諸如「你背單詞時，阿拉斯加的鱈魚正躍出水面；當你算數學時，南太平洋的海鷗正掠過海岸；當你晚自習時，地球的極圈正五彩斑斕」等妙語，展現文化素養和有趣談吐，收穫多方好評，在直播領域闖出一片天地。

張頤武說，董宇輝的轉型開闢出了人生新空間，也帶出行業轉型的一種可能性。他的做法受到肯定，一方面當然是他的直播本身就具有獨到風格。董宇輝用娓娓道來方式、饒有興味的表達、獨特的文化底蘊，還有擅長的雙語表達直播帶貨，並時時不忘社會責任感，讓他成為直播界一股清流。由此看到不一樣的直播，一種和他教師生涯相關聯的直播形態。這樣的直播獨樹一幟，也自有底蘊、自成一格。

另一方面，人們也在感慨，在整個教培行業轉型的過程中，董宇輝和他所屬機構不放棄、不拋棄的頑強，不斷探索轉型可能性的執著和發現不同領域新機會的努力。機構經過不斷探索，尋找新機會；個人通過不斷嘗試，找到和社會新聯結，點燃社會所需要的新亮點，重新收穫新認可。都給人很多啟示。

張頤武稱，這些年，中國社會和經濟轉型相當深刻，董宇輝所屬機構，在面臨轉型現實需求時，不是退縮畏懼，也不是停止躺平，而是積極探索新路，不斷尋求和社會再契合，適應社會需要和要求的新的經營與發展路向。

董宇輝個人轉變同樣具有啟示意義。作為英語教師，原本有相對穩定職業，但在行業轉型過程中，面臨困境。他不放棄，不拋棄，而是成功運用作為教師的過往經驗和知識積累，在已經是紅海的直播行業中收穫新的肯定。這當然不容易，在堅持半年後，他的知識儲備和教學習得的溝通能力，才被更多人看到。

張頤武強調，這不是躺平的消極，也不是抱怨的頹喪，更不是虛無的落寞，而是面對人生挑戰積極的態度。這種態度也賦予這名年輕人的直播間以一種力量。董宇輝為什麼觸動了很多人，他不放棄的努力或許是最大原因之一。董宇輝曾經努力過，在遇到新困難時，他在新的領域繼續努力，還能取得成功。

當然，如今已擁有遠比改革開放初期更大的平台和發展的可能性，但每代人都會遇到問題。今天年輕一代當然也是不容易，但不管在怎樣的社會和經濟環境下，人人都需要靠努力奮鬥，開創美好未來。同時，社會應該為人們的發展創造和提供更好條件。總之，幸福都是奮鬥出來的。而董宇輝讓大家看到這樣的可能性。