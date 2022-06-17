鶯歌陶博館錄製「宅陶藝—線上陶作課程」，7部深入淺出的線上陶藝影片教學，將在陶博館粉絲專頁週週首播，民眾更有機會拿到好禮。（蔡雯如攝）

受疫情影響，實體教學紛紛轉往線上發展。新北市立鶯歌陶瓷博物館近期推出陶藝數位家教，從本月4日連續7周的周六推出「宅陶藝—線上陶作課程」，提供7部陶藝教學影片，邀請老中青一起宅在家玩陶，民眾觀看影片同時，還可參加指定任務拿好禮。

陶博館指出，「宅陶藝—線上陶作課程」是由陶博館陶藝教室3位老師精心設計，民眾可以尋找家中日常用品找到玩陶的工具，7種影片皆有不同主題，目前已經上線的「土條成形纏繞畫」、「動物狂想曲」，得到不少民眾迴響，陸續還有「拓葉造型盤」、「手捏咖啡杯」、「手捏甜點盤」、「壓印質感小陶罐」、「皇冠小燭台」等內容即將上線。

陶博館長張啟文表示，陶博館提供全面性的數位服務，像是數位多元線上展覽、數位典藏欣賞、陶瓷學院課程、podcast等，這些均是免費學習資源，隨時上線就可使用，為了讓民眾宅在家也能體驗製陶，近期更將實體陶藝課程轉型為的智慧課程，希望家長能夠輕鬆安排小孩的課外暑期活動，課程也都是使用淺顯易懂的玩陶技巧，期間老師也會隨時叮嚀，若能分享老師提點的內容，也有機會獲得精美好禮。

張啟文說，陶博館粉絲專頁將在8日推出「Q寶怪獸動物園」彩繪教學影片，並在6月份陸續辦理抽獎活動，預計送出600份「Ｑ寶暖心材料包」，民眾只要完成指定任務就可獲得材料包，更多展覽、學習資源可以到陶博館官方網站（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）查詢，民眾也可至文具店或「陶品集」線上文化商品店（https://www.pinkoi.com/product/TNWu2zp2）購買陶土，參與課程。