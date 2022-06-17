大陸美女網紅陳靜罹癌多年，長相清純甜美舉止大方，未料女兒出世那年，發現聽力突然下降，就醫後被診斷出罹患「鼻咽顱底腺樣囊性癌」，由於腫瘤包裹在頸動脈，開刀勢必伴隨著高風險，雖然驚險度過多次手術，但仍不幸於本月14日離開人世，留下年僅7歲的女兒。

陳靜看見頭髮被剃掉露出猙獰的表情。(圖/抖音)

37歲美女網紅陳靜來自大陸深圳，身為抗癌者的她，在抖音開設「抗癌中年少女陳靜」分享罹癌日常，由於對抗癌細胞攻擊需要剃髮，拍了支老公和她一起剃光頭的影片，只見她頂著一頭俏麗短髮，身後老公拿著美髮工具將頭髮一撮撮剃掉，陳靜看見頭髮消失隨即露出猙獰表情，畫風反倒有些搞笑。

老公陪著癌末妻一起剃光頭髮。(圖/抖音)

等到陳靜頭髮快剃光時，逼哭人的一幕發生了，老公竟也將茂密黑髮剃掉，嚇得她睜大雙眼，難以置信老公居然為她做到這般程度，隨後曬出最終成果合影，網友眼見這幕夫妻情深畫面，都不忍表示：「老公一推子下去，給我眼淚整出來了」、「這輩子無論長短，彼此相遇值了」、「願天上沒有病痛，請一路走好」。

一家人一起合照畫面如今看來既溫馨又感傷。(圖/抖音)

本月14日也就是陳靜剛滿37歲這年，在家屬支持下將遺體捐贈給大學醫學部。對著寶貝7歲女兒，她曾經透露，「我並不是個稱職的母親，從小孩1歲半我就生病反反覆覆，甚至想說句『愛妳』都很難說出口」她坦言因病嗓子說不出來、右眼及聽力都不聽使喚，「但媽媽一直都是最愛妳的人」引人無盡鼻酸。