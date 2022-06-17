炎熱夏天沒有食慾，來點辛香料刺激味覺是個好主意。一般認為，養生最好飲食口味清淡，但營養師李婉萍指出，適度吃辣其實對健康有相當好處，包括保護心臟、提升好膽固醇濃度，還有助提高代謝率、抗癌甚至延長壽命。

●適度吃辣4大好處

李婉萍營養師指出，「辣椒素具有促進血管健康的重要潛力，包括可能有助降低動脈粥樣硬化、心臟肥大、高血壓和中風等疾病風險。」

透過研究發現，每週5次以上食用辛辣食物者，血清中的高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），也就是好膽固醇的濃度，明顯高於不吃辣的受試者。李婉萍營養師也整理出吃辣的4個好處：

●吃辣有助抗癌、延壽 但別配這類飲品

研究指出，辣椒素能減緩癌細胞的生長、破壞癌細胞，對結腸癌、肝癌、食道癌、膀胱癌、乳腺癌、肺癌等不同類型的惡性腫瘤都有作用。

李婉萍營養師也提到，「一項大型的追蹤研究指出，與每週吃辣少於一次的族群相比，天天吃辣者的總死亡率風險相對降低14%。」

其中，若再把不喝酒和有飲酒習慣者做比較，則不喝酒、越常吃辣的人，總死亡率會越低。因此吃辣時別配酒類，更有助健康延壽。

●腸胃功能不佳、消化道潰瘍有傷口、喉嚨發炎者不宜

雖然吃辣好處不少，但是「辣感」屬痛覺，對於消化道本就發炎、正在潰瘍有傷口的人來說，恐過於刺激而更不舒服。因此身體有異狀者最好先不要吃辣，仍以清淡口味為宜。

除此之外，如果每次吃辣後，排便都會感到刺痛；或是吃完後腸胃不舒服、喉嚨刺痛、聲音沙啞等，也都是過量吃辣的症狀，應減少攝取份量。

要提醒的是，吃辣時不要搭配高油、高鹽，否則不但沒能享有吃辣的好處，反而更添健康疑慮。李婉萍營養師建議，最好的吃辣方式就是「選擇新鮮辣椒或加少許醬油烹調、佐餐即可」，相對比較健康。

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