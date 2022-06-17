桃園行腳終日！羅智強喊「別辜負我的成全」 張善政回應了

前台北市議員羅智強祈福走桃園活動，今(17日)畫下句點，將籌備祈福走台灣行腳。而他稍早在臉書PO文談到想告訴國民黨桃園市長參選人張善政一句話「加油努力，別辜負了，我的成全」。對此，張也做出最新回應。

羅智強今在臉書談到，走台灣千里祈福的另一個原因，也是不想造成張善政的困擾，一個已決定不選桃園市長的羅智強，繼續像苦行僧一樣走遍桃園，說真的對還在努力爭取桃園市長的張善政是一種困擾，要成全就成全的徹底一點吧。

羅智強稍早則是和張善政、無黨籍立委高金素梅合體，他表示，祈福走桃園最後一天，來到市政府前面，特別挑這地點別有深意，希望年底有機會到裡面拜訪張善政市長，將來也會把這三個月祈福桃園的心得分享給對方，幫助桃園市民打造更好桃園，「這三個月我充滿感謝，相信張也是抱持此心情為桃園服務，這條路不好走，因為還有很強對手」。

對於羅智強的PO文，張善政回應，「我非常敬佩他的胸襟，我想我們繼續努力下去，到年底不會辜負他的成全，請大家放心」。