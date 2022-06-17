Nobody like him. pic.twitter.com/QqF9m0ojw5 — Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022

we're not crying



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(11：28更新)17日來到波士頓TD花園球館舉行的NBA總冠軍賽G6，勇士靠著上半場打出誇張21比0猛攻，更在下半場持續靠著史蒂芬柯瑞火力穩住領先優勢，他更拿全場最高34分，最終103比90力挫地主「綠衫軍」塞爾提克，4勝2敗戰績拿下本季總冠軍，也是隊史第7冠。

塞爾提克開賽就靠塔圖、傑倫布朗各拿5分，打出14比2凶猛開局，可是暫停過後，勇士隨即回穩，接連三分球命中，包含普爾一記不可思議的正面打板三分球，在首節結束前打出11比0小高潮，讓勇士打完首節，反以27比22領先。

勇士首節尾聲這波猛攻，來到次節還沒停歇，靠著普爾接連投進兩顆三分球，勇士跨節打出21比0，打到上半場還剩9分58秒，塞爾提克才靠傑倫布朗三分球止血，也打出7比0追上，可是史馬特、塔圖兩大綠軍主力都先後吞下第3犯。

接下來勇士又打出15比2，擴大領先幅度到21分，逼迫綠軍只能把塔圖與史馬特換上，打完上半場追成39比54落後，勇士半場就有4人得分上雙，柯瑞與克雷湯普生各有12分，普爾11分，威金斯10分，塞爾提克以傑倫布朗14分最高。

來到第3節，比賽變成三分球大戰，儘管塞爾提克荷福德接連投進3顆三分球，不過勇士三分火力更猛，柯瑞單節投進3顆三分球，歐托波特也有兩顆，勇士取得72比50大幅領先，可是塞爾提克接著發動15比2猛攻，縮小差距到個位數。

傑倫布朗在第3節結束前的兩罰中1，幫助塞爾提克打完前3節，追成66比76落後；來到末節，雙方差距始終在10分上下，來到最後3分17秒，柯瑞投進三分球，幫助勇士96比81領先，也讓場上優勢都控制在勇士手上，綠軍看來不妙。

傑倫布朗雖馬上投進三分球，可是威金斯馬上回應三分球，史馬特籃下放進兩分，可是柯瑞最後1分30秒兩罰俱中，羅伯特威廉斯也放進兩分球，時間卻越剩越少，打到最後1分03秒，塞爾提克也換下主力，因為勝負已經分出來了。

勇士除了柯瑞火力全開，威金斯也拿18分、6籃板、5助攻、4抄截與3火鍋的全能表現，普爾15分，克雷湯普生12分，卓雷蒙格林也打出今年季後賽最佳表現，貢獻12分、12籃板及8助攻；塞爾提克以傑倫布朗34分最高，荷福德19分、14籃板，塔圖只拿13分。