少子化嚴重衝擊高教版圖，近來不斷傳出公私併校相關難題不斷，其中包含華夏科技大學有意捐贈剩餘財產給台灣科技大學，但消息提前曝光，此起合校案恐不易往下走。潘文忠今(17)日接受電台專訪再度說明，強調不是台科大提前放話，但兩校仍處於交換意見階段，尚未提出正式計畫。

華夏科大與台科大合併案，由台科大學生會提前把消息對外公布，引起華夏科大極度不滿。主持人周玉蔻詢問，是否由台科大故意對外放話？如此發展下去，兩校合併是否會破局？

潘文忠說，「有沒有破局，要看彼此的態度」，主要還是得依照兩校想法與意願來走，教育部絕對不會強迫。

另外至於文化大學方面，由於董事會今年年初改選，由台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任董事，並獲得教育部通過，不過兩人到任僅3個月便閃辭，至今未說明細節原因。而其中問題不斷，5月董事會又傳出人事分裂的消息。

周玉蔻認為，管中閔與蘇慧貞的任命案「很政治」。潘文忠說，文大董事會的情況，還是要持平從教育面來看待問題。對於兩名校長出任董事，教育部雖斟酌一段時間，不過還是希望借鑑兩人的辦學經驗，協助文大穩定發展。