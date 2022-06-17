富邦悍將補強新外援戰力，17日宣布簽下具美、韓職棒經驗的右投手富藍戈（Enderson Franco）。富藍戈預計6月19日抵台並展開隔離相關程序，為悍將衝刺下半季冠軍增添重要戰力。

來自委內瑞拉的富藍戈今年29歲，身高185公分、體重109公斤，是一名右投手，2010年以17歲年紀進入美國職棒系統，並在2019年效力舊金山巨人時上到大聯盟，在大聯盟留下5場出賽的成績，合計5.1局失2分有4次三振。

2021年富藍戈轉戰亞洲，曾加盟韓國職棒效力樂天巨人隊，全季37場出賽有27場先發、10場後援，繳出9勝8敗、防禦率5.40的成績，全季投出124次三振。今年富藍戈則效力墨西哥聯盟都蘭將軍隊（Generales de Durango），出賽6場投28.1局，被敲39支安打，投出24次三振。

悍將在6月初迎來羅力，也必須從現有洋將中註銷1人，最後在霸帝士、優瑪「2選1」中選擇淘汰優瑪，當時領隊林華韋就表示，因為已經有物色到新洋投，所以作出如此決定。