富邦金(2881)今舉行股東會由董事長蔡明興主持，「防疫保單」和富邦金股價成為小股東在會議一開始就關注的焦點，小股東發言抱怨，今年持有一張富邦金防疫保單，比握有一張富邦金股價還好。富邦金股價由80多元一度跌破60元，讓股東損失慘重。小股東也指責，為何公司在防疫保單上沒有做好風險控管。

蔡明興表示，今年受到俄烏戰爭和通膨惡化等影響，全球股市都下跌，金融股目前在升息循環下，應該是相對有利的。但目前全球情勢仍不穩定，富邦金會努力把基本面做好，但無法去左右股市。

對於「防疫保單」之亂，富邦金解釋，今年一開年，公司在防疫保單銷售已經採取較保守的態度，市占率由過去的3成降到13%。但3月寄發保單時，當時政府的防疫政策仍是「清零」，只是到了4月，政策就由「清零」轉為「與病毒共存」，在政策轉變下，台灣每天的確診人由3月的300~400人，增加到5~6月的6~8萬人左右，富邦產基於對保戶的承諾，因此富邦產險5月防疫保單賠款金額為13.4億元、賠款件數3.6萬件，另5月提存已反映賠款準備餘額18.8億元，包含已報未決案件及已發生但尚未報案案件。富邦金承認，對於政府政策沒有更深入檢討，而造成富邦產損失，未來會對政府政策做出更有效的掌握分析。