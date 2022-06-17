36歲美女主播張宇過去曾在台視任職，2016年她宣布「畢業」，隔年嫁給年薪約有500萬的線上英語教學公司副總裁劉彥谷，近日張宇則加入小S節目《小姐不熙娣》成為班底成員。昨(16日)她大方脫了，展現好身材，人在高級飯店泳池的她打卡秀出穿開洞泳裝的美照，上半身深V設計自然溢出雪白東西半球，辣翻粉絲，留言說：「鼻血已流」。

張宇5年前閃婚成為人妻，跟老公如今育有兩子，當時她透露在親友聚會上無預警被老公求婚，兩人性格相近，有一樣的嗜好，2年前她上節目《單身行不行》，卻坦言走入婚姻這幾年有數度後悔是否該結婚，但她強調不是羨慕別人談戀愛、喝酒的生活，「我羨慕的是，他可以不用管別人」。

張宇當時進一步說，因為結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的結合，不僅要顧好另一半和孩子，還有公婆和家族親戚等也要放在心上，要顧全大局不能如此自私，而過去的她只要顧好自己就好，有空的時間都是屬於自己的，但婚後因為人妻、人母的角色會讓她考慮變多，張宇也笑說兩個孩子其實不是計劃內的事，提醒大家：「要記得避孕喔！人生很多意外呢！」」

昨張宇曬出在飯店泳池的美照，寫下：「各位鄉親啊，夏天就要來個無邊際泳池吧！」，而且人很少，她是接近中午時間才到了泳池，卻發現忘了帶防曬，幸好飯店有提供薄荷檸檬水，「明明沒酒精卻一樣很嗨喔」，更透露選穿連身泳裝主因，「沒腹肌前我是不穿比基尼的」。