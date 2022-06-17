白鹿女警扮相仍舊甜美。（愛奇藝國際站提供）

王景春飾演派出所所長。（愛奇藝國際站提供）

張若昀、白鹿主演的陸劇《警察榮譽》現正熱播中。張若昀在拍攝時即興發揮，竟斗膽「惡整」影帝王景春，考驗他的憋笑能力。有場在派出所裡的戲，張若昀要將涉案人物的名字寫在紙條上遞給飾演所長的王景春，由於劇本沒有寫到涉案人物人名，拍攝時，張若昀靈機一動寫上導演姓名「丁黑」，但王景春發揮影帝實力沉著演完，讓張若昀直呼：「他居然忍住了，但喊卡之後我們都笑到不行！」

演員們好感情延續到戲外，經常互虧對方，張若昀笑封白鹿是「跺腳女王」，白鹿無奈解釋，有一天在片場不經意地跺了一下腳，就被張若昀誇張模仿，結果全劇組竟開始風靡那個跺腳姿勢，「我也不知道為什麼，反正能讓大家笑一笑，也挺好的。」

而白鹿則稱讚張若昀手藝好，「他是麵食愛好者，我們幾個經常被他喊到車上，去吃他煮的麵條，意麵、炸醬麵、各種麵、煎羊排，經常被他投餵！」

有場狼吞虎嚥吃飯的戲，因為導演要求很高，張若昀反覆拍了多次，結果一場戲吃出兩天飯量，「那場拍的可多遍了，丁導的鏡頭特別全面、機位也多，我第二天都沒吃飯！」