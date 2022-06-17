Dior於本次冬季男裝中推出CD 1947膠囊系列，這系列在上市前就獲得空前的討論聲浪，其中Dior by Birkenstock聯名勃肯鞋更是在冬季男裝現身後，成為當日網路發燒關鍵字。CD 1947膠囊系列是以迪奧先生過去對自然與花園的觀察為靈感，色系滿佈明亮色彩，甚至出現特殊的園藝組（台灣未引進），包含馬鞍造型皮革折疊椅、皮革把手鏟耙套件等。而討論聲浪強烈的Dior by Birkenstock聯名勃肯鞋，則是相中品牌於1965年推出的Milano鞋款和1987年的Tokio鞋款，兩者均在舒適度與耐用性上取得完美平衡。而此次全新上市的聯名作品則是以Tokio的特別設計款，以軟木鞋身襯以皮革鞋墊，鞋底刻紋結合Dior Oblique斜紋圖案，鞋身則覆滿精緻的手工花卉刺繡，搭配膠囊系列的園藝組合，就能打造出舒適自然的田野造型。

迪奧與勃肯的聯名系列一出現在冬季男裝上，馬上成為當日網路熱門關鍵字。（Dior提供）