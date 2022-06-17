張雨生。（潘重威提供）

吳奇隆。（潘重威提供）

吳奇隆。（潘重威提供）

林志穎。（潘重威提供）

張惠妹。（潘重威提供）

藍心湄。（潘重威提供）

錢薇娟。（潘重威提供）

娛樂圈知名的經紀人潘重威，在捧紅李威、林佑威、路斯明等知名藝人前，是唱片圈內專拍專輯封面的知名攝影師，近日以「＃你的青春也是我的青春」為題，整理過去自己拍過的唱片封面，舊攝影作品意外引來回憶殺風潮。

從1986年拍第一張林淑容《無言的結局》專輯封面開始，到1998年張惠妹（阿妹）的《妹力四射》，潘重威拍過的專輯張張暢銷，當年拍完阿妹後，潘重威決定不對外接案，只專拍自己旗下的藝人，因當時正是傳統底片轉數位攝影之際，鍾情用底片拍照的他沒有深入繼續耕耘數位攝影，反而轉職成為專業的經紀人，致力開發培養自己的藝人。

這2年由於疫情影響，全世界放緩了生活工作的腳步，也讓潘重威有空間回顧自己曾經的攝影職涯，他拍過上百張以上的唱片封面，從偶像到實力唱將、從個人到團體幾乎無役不與，包括小虎隊、林志穎、張雨生、王傑、姜育恆、陳昇、巫啟賢等，女歌手蔡幸娟、潘美辰、方季惟、李翊君、陳明真等等，可說不勝枚舉，但早期唱片公司都喜歡彩色照片，潘重威說他只能在拍攝過程中偷渡自己的黑白攝影創作，一直想說服唱片公司使用，但唱片公司多半商業考量而不予接受，也因此潘重威才有機會保留下來這些底片。

如今20多年過去，這次回顧意外讓粉絲重睹偶像們過去難得顯現的青春倩影，在潘重威的掌鏡下，爆發力十足的張惠妹變得楚楚動人；習慣以微笑示人的林志穎，也有酷酷瀟灑的表情；在變成電音姐姐之前，謝金燕私藏著高貴靜雅；而從小立志成為運動員的吳奇隆，在潘的鏡頭下完成了願望；還有當今「全明星運動會」的藍隊領隊錢薇娟，當年被他拍出無以倫比的漂亮寶貝；更特別的是張雨生，親自帶著他爬上自家後院屋頂上拍照，留下又皮又樂的淘氣模樣，還被張雨生的粉絲在他生日紀念前夕看到，高喊感激不盡、中大獎了。

潘重威帶起過去當紅藝人的回憶殺，只是他留存的都是傳統底片，現在都還在需要整理和修復，他表示未來會努力讓他拍過的大明星都能重現青春，只是他保留下來的遠不及過去拍的十分之一，不然連時尚大姐大藍心湄也在潘重威的掌鏡下，發過《上緊發條》和《我與傑西的夢》2張專輯，潘重威表示藍心湄很活、很好拍，可惜他沒有底片，不然肯定會讓人更崇拜心湄這位阿季過去有多潮。