職場宛如小型社會的縮影，如果在社會混得好，在職場上肯定也是如魚得水，那麼哪些星座在工作上是最吃香的呢？根據星座運勢網站《星座巫師》分析，這4個星座在職場上不僅能力好，深獲同事們的喜愛，還能受到長官的信任，可以說是混得風生水起。

#雙子座

雙子座總能提出一些新奇的想法。（圖／觸mii）

雙子座幽默風趣、才思敏捷，總能從不同角度提出新思路，讓人想不由自主想跟他親近，他們本身也喜歡交際玩樂，所以無論到哪都可以交到新朋友。在職場上，雙子座秉持著「人不犯我，我不犯人」的態度，他們不會主動欺負別人，但遇到刁難時也絕對不會默默忍受。

#金牛座

金牛座做事踏實，不會在背後閒言閒語。（圖／觸mii）

金牛座雖然平時話不多，但做事細心有條理，性格也穩重，在職場上不會太八卦，屬於那種默默把事情做完的類型，因此深受長官們的信任。此外，金牛座本身的能力也很好，不怕吃苦耐勞，總想著能幫忙多做一點是一點，所以同事們都很希望能跟金牛座同一組。

#處女座

處女座要求完美，做事講求效率。（圖／觸mii）

處女座天性追求完美，講求效率，要求嚴苛，事事都要做到最好，所以做下屬時總能讓主管們滿意，挑不出一絲瑕疵；他們當上司時亦不會虧待下屬，處女座本身就很出眾，擁有著帶領整個團隊的能力，值得讓人信賴，也會幫忠心耿耿的下屬們謀取最好的福利。

#魔羯座

魔羯座有很強的事業心。（圖／觸mii）

摩羯座個性理智沉穩，做事講求邏輯，遇到突發案件也會冷靜處理本身亦很有責任感，尤其在事業上有著很強的野心，一旦決定自己的目標，就會勇往直前。除此以外，魔羯座的情商也很高，很懂得職場上的一些眉眉角角，所以知道該如何跟同事和長官們相處，是團隊之中的核心人物。