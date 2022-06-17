美國國家發明家學院15日在鳳凰城為2021年入選的164名院士舉行認證典禮，來自台灣的慈濟基金會創辦人證嚴法師因在醫藥領域的貢獻入選。

慈濟基金會新聞稿指出，慈濟美國總會執行長曾慈慧15日代表證嚴法師在鳳凰城出席典禮，領取院士獎章。

國家發明家學院（National Academy of Inventors）是由美國及國際知名大學、政府及研究機構組成的科學組織，每年選出上百位新科院士，表揚科學家或組織對經濟發展、社會福利與大眾生活的貢獻。

根據國家發明家學院網站，證嚴法師以釋證嚴（Shih Cheng-Yen）為名入選院士，代表機構是慈濟科技大學（Tzu Chi University of Science and Technology）。

新聞稿指出，慈濟在草藥醫學（Herbal Medicine）領域的研究引領全球，國家發明家學院肯定證嚴法師所領導的慈濟科技大學在「醫學和醫藥、科技相關研發領域的多項成就，產生卓越的貢獻與巨大影響力」。

國家發明家學院到2021年為止共選出1567名院士，遍布全球300多個大學、政府機構與非營利組織，其中165名為大學和研究機構的高級主管或校長。（編輯：高照芬）1110617