宏達電(2498)今(17)日舉辦股東會，董事長王雪紅表示，宏達電對於元宇宙的布局早就投入7~8年，「光是看很多公司要進去就代表遠見是正確的，商機是無限大」!

王雪紅表示，宏達電在元宇宙確實有很明確的願景，其是是非常早7~8年前就開始布局，相信透過科技融合人文會創造無限命想，讓AI+VR+AR+區塊鏈+5G，宏達電的人員、科技都有很好的基礎，致力打照身歷其境的世界，宏達電競爭力是來自不斷創新得產品，很多公司要進去就代表遠見是正確的，商機是無限大。

宏達電在致股東報告書中指出，2021年疫情持續影響著全球市場與產業鏈，儘管面對疫情所衍生的各種挑戰，尤其多數產業都歷經供應短缺等問題，在宏達電持續專注發展技術實力的同時，經營團隊亦積極實施精準管理，包括供應鏈前置時間、運輸行程和庫存管理，及優化產品組合等等，減輕了疫情帶來的各種影響。整體而言，宏達電的營運績效逐年提升，在過去的16個季度營業毛利率連續增長，在2021全年營業毛利率達到31%，使得營業損失持續降低。宏達電2021年度合併營業收入為52.5億元，營業毛利為16.4億元，歸屬於母公司業主淨損為30.7億元。

此外，宏達電不間斷地致力發展優質產品和解決方案的同時，仍努力透過優化資源分配以及成本管理，營業費用與去年同期相比大幅降低了28%。