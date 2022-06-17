國揚(2505)今(17)日舉行股東會，財務處協理王正怡指出，目前房市利空消息偏多，但公司在幾年前就開始布局商辦市場受到的衝擊比較小，目前手上還有五筆商辦案，總計建坪約20萬坪，國揚大約占5成以上。

王正怡指出，信用管制、打房、升息等等，整體環境對營建業來說是不利的，現在房市買氣萎縮，市場表現很兩極化，一種是口袋極深不用貸款的買家，另一種則是剛性需求者，中間客層幾乎不見蹤影，目前台灣進入升息循環，下半年趨勢也未變，對首購族來說會增加更大的負擔，恐將會受到衝擊。

國揚今年推出兩筆個案，包括總銷70億元內湖舊宗段的廠辦國揚洲際，以及7月即將推出總銷16億元的吉林都更案(國揚吉麟)，此案基地約500多坪，開價120~130萬/坪，規劃以中坪數為主。目前基隆早安國揚二期及台南的翡翠森林4期正在請照，將看建照下來的速度再推案。

國揚今年度入帳個案包括早安國揚1期目前已認列完畢，微笑時代也逼近完銷大約還有10餘億要入帳，另外，還有翡翠森林1~2期，以及餘屋銷售。法人預期，國揚今年度營收將維持在40~50億元之間。

國揚目前手上5筆商辦，分別位在內湖、三重、土城、新店及高雄亞灣特貿三，王正怡說，目前大環境對房市不利，還好公司前些年都在布局廠辦，衝擊來說比較小。在住宅案方面，雖然土地都是前幾年買的，土地成本相對來說是便宜一點，但是現在工程造價是高的，整體成本來說也是不小。