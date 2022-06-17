玉晶光股東會通過每股配息8元，並完成董事改選。

玉晶光今天舉行股東會，儘管玉晶光2021年在蘋果產品滲透率提升，但供應鏈缺料問題干擾，玉晶光2021年合併營收為167.36億元，年增5.26%，創下歷年新高，營業毛利為59.17億元，年減14.36%，合併毛利率為35.36%，年減8.1個百分點，營業淨利為30.15億元，年減33.84%，稅後盈餘為22.96億元，年減24.84%，每股盈餘為20.52元。

玉晶光第1季稅後盈餘為3.26億元，年成長16.69%，每股盈餘為2.9元，受到大陸疫情、五一長假及客戶傳統淡季所致，玉晶光5月合併營收為8.08億元，較上月減少11.23%，較去年同月增加10.42%，累計前5月合併營收為51.03億元，較去年同期增加28.62%。

玉晶光表示，光學鏡頭應用仍以智慧型手機為最主要的商機，多鏡頭趨勢已成型，相較於2021年，智慧型手機鏡頭需求及新應用需求增加，可望為光學產業帶來新成長動能。

玉晶光今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳天慶、陳奕君、陳景龍、田嘉昇、廖鉦達、陳柏晟；新任獨立董事為林建興、洪明儒、吳志正。