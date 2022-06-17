空軍司令部今日上午於空軍岡山基地舉行烈士徐大鈞公奠典禮，徐大鈞父母親及妹妹到場感謝空軍長官及同仁的協助，讓徐大鈞能夠光榮圓滿的離開，徐的胞妹也代父母親弔念追思文，表示徐大鈞8年來跟家人實際相聚的時間不到1年，聚少離多，看他如此犠牲生命，保全人民，深感驕傲。

徐大鈞胞妹表示，徐父直到進入徐大鈞的學校宿舍整體遺物，發現他的筆記本密密麻麻，裡面記載許多飛行筆記，當下才讓他很自責，自責自己以外行人的意見，曾經指責大鈞不夠認真，又從他衣櫃發現一件準備送給父親的空軍飛行員夾克生日禮物，讓父親內心相當感動，而5月31日，徐大鈞盡力將飛機墜落在民宅外，保護人民安全，這是讓家人最不捨，也是讓他們感到最驕傲之處。

空軍官校同學在追思會上，則是祝福徐大鈞飛的更高更遠，場面莊嚴肅穆，備感哀榮。

蔡英文總統稍後則將在國防部長邱國正陪同下，親臨頒發褒揚令，並慰問主眷，之後由司令代表總統頒授忠勇勳章並追晉空軍上尉。