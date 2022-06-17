民眾因防疫減少外出用餐頻率，高雄飯店業者趁勢加強數位行銷，開發線上點餐服務、推出外帶套餐優惠，民眾也能一次訂購所有喜愛的菜色，帶出新一波美食宅經濟成長。高雄市觀光局為積極推動美食觀光，讓高雄美食觸及更多民眾，特別整理14家觀光飯店、旅館及餐飲業者外帶優惠資訊，並於高雄旅遊網設置專區供民眾參考訂購，宅在家也能安心防疫、輕鬆享受星級美味。

高雄各知名觀光飯店的美食餐廳，一直是當地老饕或外地遊客指定的美味首選，觀光局此次彙整多家觀光飯店外帶美食優惠方案，特別於高旅網推出「111年高雄飯店餐飲外帶優惠」資訊專區，讓饕客在家也能一飽口福。例如高雄萬豪酒店這次為「金曲獎」指定酒店，對外帶餐飲精緻與美味更為重視 ，全館外帶自取可享8折優惠 ； 另外「漢來美食」推出線上訂餐服務，單筆訂餐滿額6,888元，還送價值14,700元住宿券的超值方案；「國賓飯店」自7月1日至31日，由五星級主廚團隊精選推薦「川粵海陸饗宴」及「港式經典雙人套餐」，最低下殺53折起；甫獲大港吃鍋殊榮的「高雄福華大飯店」也推出龍虎石斑魚組合餐，現在吃石斑魚正當時；各大飯店都推出多樣外帶美食及優惠，方便民眾外帶回家，享用美食輕鬆愜意免煩惱。

觀光局表示，除觀光飯店外，其他知名飯店餐廳如高雄翰品酒店老字號「港都茶樓」也推出線上點餐，消費滿額1000元起即贈送多項美食，「水京棧H2O國際酒店」推出Ripple Food樂獨享餐，450元起就有多達5樣主餐任你選；台鋁MLD旗下的「晶綺盛宴」推出外帶套餐只要988元起、「悅品中餐廳」招牌片皮櫻桃鴨，一鴨四吃外帶優惠1,699元等，業者也推出多項優惠，希望能讓民眾有更多選擇。

寒軒大飯店表示，目前散客於館內用餐銳減，多是經由飯店外帶管道做消費，透過電話預訂外帶、外送平台等，佔整體業績6成。高雄翰品酒店也指出，目前餐飲部分的外帶業績就佔4成，後續也慢慢增加；台鋁MLD集團提到，現場用餐受到疫情影響，目前數位訂餐及外帶已是常態服務，提供外帶餐飲對業績仍有相當助益；義大皇家酒店也表示，民眾防疫減少外食，目前推出的外帶模式，對飯店餐廳仍有些許幫助，飯店也積極努力拓展新通路，希望民眾可以多支持。(記者 賴奕熏/高雄報導)