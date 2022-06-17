Playwith Games，將在6月24日於Klaytn mainnet推出 NFT，喜愛希望M的收藏家可至KMINT APP購買。

PLAYWITH在今年6月3日加入了PLWI區塊鏈生態系統。

如果通過PLWI購買NFT，之後推出的「希望 IP」的其他自製遊戲，可以獲得NFT所帶來的附加優惠。

-Playwith Games NFT 內容

本次NFT的相關內容，將在6月23日於KMINT對外公開目錄，6/24開始正式銷售。

首先會以《希望M》為主，推出能夠代表《希望M》裡嚕啦族的「哈比兔」及「龐克樹仔」兩種NFT，只要是NFT的持有者，就可以在KMINT APP拿到專屬序號，並且在《希望M》遊戲内輸入該專屬序號後，即可獲得NFT持有者的專屬寵物。這將是一種「希望 IP」的會員概念，只要擁有「希望IP的 NFT」，除了《希望M》之外，之後推出的「希望 IP」的其他自製遊戲，收藏家都可以擁有該NFT所帶來的附加能力。

目前，希望IP的新作品：《Seal Universe》，正在開發製作中，未來將會在Steam平臺上推出，請大家敬請期待。

-NFT空投活動

(圖/業者提供)

PLWI目前進行中的是為期一週的NFT空投活動。此次的空投活動是《PLWI》平台推出針對希望M的NFT空投，只有《希望M》的玩家才可以參加獲得空投資格。活動期間自6月14日至6月21日止，將針對台、港、澳的玩家們進行10個免費NFT (哈比兔 5個, 龐克樹仔 5個)的空投活動。

詳細内容請參考官方PLWI網頁https://plwi.io

https://medium.com/@plwihub

(圖/業者提供)

只要完成指定的任務即可獲得空投活動抽獎的機會；指定的任務中，包含NFT喜愛度問卷調查，將根據最多玩家喜歡的NFT圖案中，選出得票數最高的5個哈比兔及5個龐克樹仔合計共10個NFT，成為本次空投NFT的標的。想知道如何搶先擁有的話，請參考官方論壇或是NFT活動網頁。

《希望M》遊戲改版

《希望M》已於近期內更新，開放收藏系統、部分軍團功能也已經開啟，「經驗值副本」及「希幣副本」新增2、3階級，等級由60級提升至80級，隨著等級的開放，新增相對應的圖鑑以及狂粉之心，欲知詳情可至官方粉絲團參考。