宏達電(2498)今(17)日舉辦股東會，面對未來上看高達8兆美金的元宇宙，財務長沈道邦表示，宏達電對於元宇宙的布局是全方位的，硬體發展到更多元化是營收獲利的來源，另外，宏達電將在28日推出全新智慧型手機，就是要提供最簡便的進入元宇宙的載具。

財務長沈道邦表示，根據研調機構指出，整體智慧型手機市場規模約4000~5000億美金市場，但元宇宙市場則是上看1兆美金，且加上整體新平台、新經濟的規模加上去，甚至上看8兆美金，整個硬體、軟體服務的市場前景商機非常大，現在已經有很多公司積極投入其中。

沈道邦進一步表示，資料也顯示，未來每一位消費者預估每天花在元宇宙的時間約1小時，且3成企業會有產品或服務在元宇宙上發展。宏達電在軟體、硬體、平台已經投資7年，可以拿出all in one完整的系統整合，具有非常強的競爭優勢，相信並不是每家公司都可以做，相較於宏達電已經投入長達7~8年，其他投入者總是會缺1~2塊關鍵。以宏達電來說，短中期還是以硬體為主，布局元宇宙是全方位的，硬體發展到更多元化的營收獲利來源，不論是更多的硬體還是軟體等，宏達電毛利率已經到10年以來新高，這主要就是受惠硬體的布局，短中期還有很多新產品要出來。

沈道邦表示，宏達電也將在28日推出最新智慧型手機產品，這也代表宏達電全方位的布局，要讓消費者最簡易的可以進入元宇宙，提供最簡便的進入元宇宙的載具。宏達電這幾年成本控制做得非常好，產品的規劃上也改善很多，期待多元化的商業模式貢獻。

宏達電今股東會也進行董事改選，包括4位董事、3位獨董，董事名單分別為王雪紅、卓火土、陳文琦、David Bruce Yoffie；獨立董事為蔡純清、林振國以及呂淳祺。

另外，由於宏達電去年持續虧損，每股淨損3.75元，故依舊未配發股利，為第三年未配股利。