大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」被爆混中國製劣品,食藥署14日宣布,即起禁止輸入及販賣。民進黨立委林淑芬昨天指出,醫優科技早在上個月就發函衛福部告知,該款快篩靈敏度只有34%,且有偽冒品流入市面,批評食藥署早就知情,要求食藥署長吳秀梅下台;林淑芬今天再批,食藥署昨晚新聞稿還在胡說八道混淆視聽,仍指稱富樂家用快篩(home test那一款)的製造廠在美國。

林淑芬今天再對食藥署提出六點質疑,首先大鑫資訊進口的237萬劑的富樂家用快篩,是不是醫優科技在5月13日公文中提到的艾康(浙江)生產的Rapid test?食藥署5月12日是不是也覺得有疑問,所以打電話給醫優科技嗎?

其次,食藥署在大鑫資訊自香港進口快篩試劑後,有無在市面進行品質抽驗?醫優科技5月13日發文告知TFDA無法進貨美國製的Home Test,TFDA對於大鑫資訊可以進口,這樣的矛盾之處,為何毫無警覺?尤其是醫優科技也有提醒食藥署rapidtest改包裝仿冒偽裝成hometest的問題。

林淑芬說,美國FDA今年3月份有發布「Do Not Use Certain ACON Biotech Flowflex COVID-19 Tests」(不要使用某些 ACON Biotech Flowflex COVID-19 測試)的新聞稿,已顯示Flowflex產品在市面已有混淆使用的疑慮,為什麼食藥署還再5月10日核可大鑫申請Flowflex相關產品的EUA。

林淑芬質問食藥署,美國市場的Flowflex是不是由中國艾康生物技术(杭州)有限公司生產,何來食藥署新聞稿所說,製造廠標示為「ACON LABORATORIES INC. /5850 Oberlin Drive # 340 SAN DIEGO CA 92121 USA」;換句話說,富樂家用快篩的總公司是否就是位於中國的艾康生物技术(杭州)有限公司。

林淑芬強烈質疑,醫優科技早告訴食藥署仿冒品有問題,食藥署還是拖到東窗事發以後6月10日才廢止醫優科技EUA許可,但是大鑫資訊的EUA許可是到昨天才廢止吧!