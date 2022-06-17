中國大陸近日以我石斑魚檢出禁藥為由禁止我石斑進口，預估今年仍有3600噸的石斑魚無法消化，農委會因而祭出延後上市、加強內銷及強化外銷等措施，其中外銷盼消化300噸，農委會國際處處長林家榮表示，近年因為運費高漲，會提供外銷獎勵降低業者外銷的成本，主要在美國歐洲及紐澳國家，預計下午農委會主委陳吉仲與外銷業者座談後宣布。

據統計指出，去年全年透過冷凍或冰鮮方式，外銷至美國、紐西蘭、日本等市場只有45公噸。

林家榮說，石斑魚活魚除了中國以外，還有至香港，冷凍及冰鮮主要是美國、紐西蘭、日本及越南等國，近年開發新興市場有部分訂單，但卻因為疫情導致運費高漲，外銷業者意願缺缺，希望透過提供外銷獎勵並在主要市場辦理拓銷活動，讓國外消費者知道台灣的石斑魚美味，並擬在今天下午由陳吉仲公布外銷獎勵。

林家榮表示，石斑魚消費在華人市場主要是「整尾」，但華人以外的消費者不習慣整條食用，因此會再與加工廠開發魚片、輪切等產品，期待可以就國外消費者接受的方式消費者台灣水產品。

外界擔心祭出外銷獎勵會重現「黑心鳳梨」事件，林家榮強調，石斑魚跟水果不一樣，會注重用藥安全的部分，石斑魚的冷鏈體系也會建立起來，且未來大多數的石斑魚未來會透過冷凍出口，將與公協會合作，與業者溝通遵守相關規定，不要有品質不良的情況發生。